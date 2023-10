Pour le même prix que l’iPhone 15, mieux vaut choisir l’iPhone 14 Pro aujourd’hui

Depuis la sortie de l'iPhone 15, l'iPhone 14 Pro a vu son prix chuter de manière inédite, faisant de lui une des meilleures alternatives au dernier-né du catalogue d'Apple. Cette fois, c'est une promotion un peu spéciale dont profite ce smartphone ultra haut de gamme puisqu'il descend pour la première fois sous la barre symbolique des 1 000 euros, plus précisément, il est proposé à 989,90 euros chez Amazon dans sa version de 128 Go.

L’iPhone 15 est sorti il y a à peine un mois, mais l’intérêt pour l’iPhone 14 Pro ne semble pas redescendre pour autant. Certes, ce dernier embarque encore un port Lightning, mais si on devait le comparer avec l’iPhone 15, on jouerait au jeu des sept différences, et certaines d’entre elles sont à l’avantage de l’iPhone 14 Pro. Cette promotion est un peu spéciale puisque, de mémoire, jamais l’iPhone 14 Pro n’était descendu à un prix aussi bas auparavant. Aujourd’hui, on peut le retrouver quasi au même prix que l’iPhone 15.

Les atouts de l’iPhone 14 Pro

Un écran OLED fluide et ultra-lumineux

Les performances de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island

Une grosse autonomie

Au lieu de 1 329 euros lors de son lancement, l’Apple iPhone 14 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 989,90 euros chez Amazon.

Des similitudes et un avantage non négligeable sur l’iPhone 15

Niveau design, l’iPhone 14 Pro arbore des tranches plates et des bords arrondis pour une apparence qui transpire le premium. Un schéma que l’on retrouve sur les iPhone 13 Pro et les iPhone 15. La seule différence est que l’iPhone 14 Pro est légèrement plus lourd et plus épais à cause de sa batterie qui a une meilleure capacité. À l’arrière, il embarque un bloc photo avec un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 12 Mpx que l’on ne retrouve pas sur l’iPhone 15.

À l’avant, c’est un écran de 6,1 pouces avec un affichage Super Retina XDR qui ne manque pas de séduire les mirettes. La définition est de 2 796 x 1 290 pixels et le taux de rafraîchissement peut s’élever jusqu’à 120 Hz grâce à Pro Motion (alors qu’il reste bloqué à 60 Hz chez l’iPhone 15). Il peut également se montrer très lumineux avec un pic de 2 000 cd/m² grâce à son mode plein soleil. Pour conclure sur l’écran, signalons l’apparition de la Dynamic Island, une pilule interactive pleine de fonctionnalités que l’on retrouve également sur l’iPhone 15. Mais sur ce dernier, l’îlot prendrait plus de place et gaspillerait de l’espace.

Toujours dans le top des smartphones les plus performants

L’iPhone 14 Pro est aujourd’hui encore l’un des smartphones les plus performants du marché, et ce grâce à sa puce A16 Bionic, concurrencée uniquement par l’A17 Bionic de son successeur et le Snapdragon 8 Gen 2 des derniers smartphones Android. Dans la pratique, il est compliqué de déceler des différences entre leurs performances brutes, l’iPhone 14 Pro exécute les tâches avec une facilité insolente et fait tourner les jeux 3D avec les graphismes au max sans s’essouffler et sans chauffer. Un vrai monstre !

Dernier point fort et pas des moindres : l’autonomie. Comme mentionné ci-dessus, l’iPhone 14 Pro embarque une batterie un peu plus grande que son prédécesseur. Elle promet une grosse journée d’utilisation, et ce même avec le mode Always On activé, il est donc possible d’arriver à une journée et demie en étant plus économe. Cependant, la recharge est toujours bloquée à une puissance d’environ 20 W, et elle n’excède pas les 15 W avec un chargeur MagSafe. Cette puissance reste suffisante pour récupérer 50 % de l’autonomie en 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’iPhone 14 Pro.

