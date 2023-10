LG OLED55C3 : l’un des meilleurs TV 4K OLED est près de 1 000 € moins cher aujourd’hui

Le TV LG OLED55C3 est l'un des meilleurs représentants de l'OLED chez LG, actuellement. Ce modèle, que l'on a testé et approuvé dans sa version de 65 pouces, est heureusement moins cher qu'à sa sortie grâce à une réduction doublée d'une ODR chez U Techno : il peut ainsi vous revenir à 1 200 euros au lieu de 2 099 euros au lancement.

Si vous souhaitez acquérir un téléviseur OLED efficace et ultra performant, et que vous avez le budget pour, les séries de TV conçues par LG font partie des solutions à privilégier. La gamme C3 est par exemple un excellent choix, tant les modèles qui la composent sont capable de diffuser des images lumineuses, détaillées et bien ajustées. Actuellement, c’est le modèle OLED55C3 qui attire le plus notre attention en raison de son prix, qui bénéficie d’une réduction de près de 900 euros.

Les points forts du LG OLED55C3

Une dalle OLED bien lumineuse

Un upscaling performant

Quatre entrées HDMI 2.1

Lancé à 2 099 euros, puis réduit à 1 400 euros, le TV LG OLED55C3 peut désormais vous revenir à 1 200 euros chez U Techno grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 16 novembre 2023. Notez que le TV sera disponible sous 10 jours.

Un écran plus lumineux et un upscaling de qualité

Visuellement, le TV LG OLED55C3 ressemble à s’y méprendre au modèle précédent, le C2, avec ses bordures très fines et son pied central assez large. Les nouveautés, et surtout améliorations, se trouvent au niveau de l’écran. La luminosité étant souvent le point faible des dalles OLED, LG a mis les bouchées doubles pour concevoir une dalle plus efficace sur ce point. La clé de ce succès ? La technologie Brightness Booster, censée augmenter cette luminosité. Lors de notre test, nous avons d’ailleurs mesuré, en mode Filmmaker, un pic de luminosité de 835 cd/m² pour une fenêtre de 10 %, soit une valeur supérieure à celle proposée par le C2 (780 cd/m² dans les mêmes conditions). Cela reste bien inférieur au pic de luminosité proposée par la série ultra premium G3, mais le résultat y est.

Pour ce qui est de l’image, on a droit aux compatibilités avec les normes HDR, HDR10 (mais toujours pas HDR10+) ou encore Dolby Vision et Dolby Vision IQ, une évolution du Dolby Vision classique qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails. Le TV embarque également le processeur de traitement d’image Alpha 9 de 6ème génération, qui offre encore plus de puissance au téléviseur afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images. Ce processeur fait même mieux que la précédente génération concernant la mise à l’échelle des contenus.

Un TV aussi taillé pour le gaming

Avec ses quatre entrées HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen, le TV LG OLED55C3 est un modèle idéal pour les joueuses et joueurs qui recherchent un modèle suffisamment réactif et fluide. Ces derniers peuvent d’ailleurs avoir accès aux fonctions d’optimisation VRR pour les fréquences variables, ALLM (Auto Low Latency Mode) pour la latence et le temps de réponse réduits, ainsi que la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour lutter contre les déchirures d’écran. Pour couronner le tout, nous avons mesuré un input lag de 12,5 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé au cours de notre test. Un taux que l’on peut encore diminuer jusqu’à 9,2 ms avec la fonction « Renforçateur ». C’est l’un des temps de retard à l’affichage les plus bas du marché !

Enfin, WebOS 23 est évidemment de la partie, et le système maison de LG profite lui aussi de quelques améliorations. Celui-ci a notamment changé d’apparence et intègre désormais des Quick Card (des vignettes correspondant à différentes activités : Tableau de bord maison, Sports, Jeu, Musique…), un nouvel affichage des notifications ou encore un mode d’image personnalisé.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED55C3.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de téléviseurs présentant la même diagonale que le LG OLED55C3, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

