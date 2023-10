Cette alternative à la Xbox Elite Series 2 coûte quasi 3 fois moins chère grâce à cette offre

Si vous cherchez une manette performante et moins chère que l'Elite Series 2 pour votre Xbox Series X ou S, vous pourrez vous tourner vers la PowerA Fusion Pro 2. Ce modèle a de sérieux arguments à faire valoir, à commencer par son prix. En ce moment, Amazon la propose à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Pour jouer sur Xbox Series S ou X, la manette Elite Series 2 est sans conteste le nec plus ultra. Cet excellent contrôleur coûte tout de même près de 150 euros, ce qui pourrait être hors budget pour certains joueurs. Heureusement, certaines marques proposent des manettes pour Xbox très efficaces et surtout beaucoup plus accessibles. Le modèle filaire PowerA Fusion Pro 2 est par exemple une bonne alternative moins chère qui propose une prise en main agréable et plusieurs options de personnalisation pratiques. Elle vaut d’ailleurs encore plus le coup actuellement puisqu’elle ne dépasse pas les 60 euros.

Les points essentiels de la manette PowerA Fusion Pro 2

De belles finitions

Plusieurs options de personnalisation de la manette

La possibilité de remapper les palettes en pleine partie

Initialement affichée à 99,99 euros, la manette PowerA Fusion Pro 2 pour Xbox Series S et X est désormais proposée à 59,99 euros sur Amazon.

Une manette confortable avec de belles finitions

La manette PowerA Fusion Pro 2 est certes affichée à un prix moins élevé que la Elite Series 2, cela ne l’empêche pas de proposer une belle qualité de finition, avec un design qui ressemble assez bien aux contrôleurs de Microsoft. La manette offre aussi un bon confort avec ses poignées dotées de grips efficaces permettant de la garder bien en main pendant le jeu. Notez aussi que cette manette est filaire, ce qui permet d’ailleurs de ne pas surveiller l’autonomie toutes les heures. La connexion filaire obligatoire n’est pas appréciée par tous, mais elle a tout de même ses avantages, comme l’absence de batterie ou de piles qui alourdiraient l’ensemble.

La PowerA Fusion Pro 2 marque aussi des points avec ses options de personnalisation. Plusieurs pièces sont en effet interchangeables, comme les sticks, ou même la façade, qui est entièrement détachable : une autre façade blanche est fournie avec la manette.

Une bonne immersion dans le jeu

La manette PowerA Fusion Pro 2 est par ailleurs dotée de plusieurs fonctionnalités bien appréciables en jeu. Elle embarque notamment des moteurs à double vibration et des gâchettes à impulsions magnétiques qui renforcent l’immersion en jeu, grâce à un retour tactile de qualité. Les gâchettes peuvent par ailleurs être ajustées en fonction des besoins de l’utilisateur, qui pourra par exemple augmenter la réactivité de ces gâchettes pour des actions plus rapides.

Ajoutons à cela des palettes qu’il est possible de remapper sur n’importe quel bouton à tout moment, y compris en plein milieu d’une partie, grâce à la touche « Program » située à l’arrière de la manette (et non via la console, donc). Cette dernière ne fonctionnant pas avec un logiciel, pouvoir faire ce mapping directement et rapidement depuis la manette est plus rassurant. Enfin, concernant ses compatibilités, la manette de PowerA fonctionne avec les Xbox Series X et S, mais aussi avec la Xbox One.

