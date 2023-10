À -30 %, ce laptop de chez Lenovo (IPS 2,2k, 16 Go, Ryzen 7 7735HS) est un super deal

Avec le Lenovo IdeaPad 5 Pro, vous aurez droit à un PC portable performant qui s’affiche à un prix plus doux aujourd’hui. Si au départ, il est proposé à 1 099 euros, en ce moment, il revient à 749 euros grâce à cette offre.

Votre ancien ordinateur portable manque de vivacité et vous souhaitez investir dans une machine plus performante sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable Lenovo IdeaPad Pro 5 est une bonne solution. Pour moins de 750 euros, il embarque une puce AMD Ryzen 7, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 512 Go. Une configuration qui a de quoi répondre à tous les usages et pour un prix contenu grâce à cette offre.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Pro 5 14″

Un écran IPS de 14 pouces en définition 2,2K

De bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 7 7735HS

Ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de mémoire vivre

Au départ à 1099 euros, l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad Pro 5 14″ se trouve actuellement en promotion à 749 euros sur le site du constructeur.

Un PC portable idéal pour le multimédia, mais pas seulement

Le Lenovo IdeaPad 5 Pro va plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Avec une diagonale de 14 pouces, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1,46 kg et sa conception fine de 16 mm d’épaisseur. Une fois l’ordinateur allumé, on découvre un bel écran qui affiche une définition 2,2K (2 240 x 1 400 pixels). Avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste, il est agréable à utiliser au quotidien, que ce soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Côté performance, ce laptop s’appuie sur une puce AMD Ryzen7 7735HS couplée à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, le PC portable de Lenovo se comporte comme un charme : avec ce combo, il est tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé, notamment en bureautique, ou même de l’applicatif poussé. Ce CPU intègre également une puce Radeon Graphics qui, si elle n’est pas recommandée pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux esport et 2D de manière très correcte. Vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos données, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité.

Une autonomie et une connectique généreuse

Pour rester productif, le modèle est équipé d’une batterie 4 cellules de 75 W. D’après le constructeur, cela permettrait d’utiliser l’ordinateur portable pendant une bonne dizaine d’heures. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, mais si vous tombez à court de batterie : le chargeur de 100 W permet de récupérer très rapidement l’intégralité de la batterie.

Enfin, concernant la connectique, elle est plutôt complète. Vous pourrez simultanément connecter vos différents périphériques, via un port HDMI 2.0, deux ports USB-C 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5 mm. Sur la connectivité sans fil, l’ordinateur de Lenovo compte sur le Wi-Fi 6E et bien évidemment, le Bluetooth, ici en version 5.1.

Si vous avez un budget plus restreint, il existe de très bonnes références sur le marché, pour cela, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.