Un smartphone haut de gamme signé OnePlus à moins de 270 € ? Oui c’est possible

Pour faire une bonne affaire lors de l’achat d’un nouveau téléphone, il ne faut pas forcément regarder les références les plus récentes du marché. En ce moment, le très bon OnePlus 8T (12 + 256 Go) est à seulement 269 euros contre 699 euros au départ.

Il y a maintenant trois ans sortait le OnePlus 8T, un smartphone premium qui mettait le paquet sur la fiche technique avec un rapport qualité/prix imbattable. Depuis, la marque a multiplié les produits jusqu’à proposer des modèles entrée de gamme assez bien lotie. Mais alors pourquoi choisir de se tourner vers ce téléphone en 2023 ? Pour son écran Amoled fluide, lumineux et bien calibré, mais aussi pour sa charge rapide, et ses bonnes performances. Aujourd’hui, sa version la plus boostée chute à moins de 270 euros.

Ce qu’on aime sur le OnePlus 8T

Un bel écran Amoled à 120 Hz

Une puce qui a encore de bons restes : Snapdragon 865 couplé à 12 Go de RAM

Une bonne autonomie couplée à une charge rapide efficace (65 W)

Proposé en 2020 à 699 euros dans sa version 12/256 Go, le OnePlus 8T est aujourd’hui en promotion à 269,99 euros sur Amazon.

Pourquoi le OnePlus 8T vaut-il toujours le coup ?

À sa sortie, le OnePlus 8T nous a clairement convaincus à la rédaction, grâce à son rapport qualité-prix qui s’améliore davantage grâce à cette offre. Si ce smartphone souffle sa troisième bougie, il n’en est pas moins un vieux téléphone à laisser dans un coin. Son design est toujours très plaisant et sa dalle Amoled en FHD+ de 6,65 pouces est un plaisir à utiliser au quotidien. Bien calibré, lumineux et fluide (120 Hz), son écran n’a pas à pâlir face à des références plus récentes sur le marché.

Sous le capot, il est vrai que le Snapdragon 865, ne date pas d’hier… mais le téléphone offre encore de bonnes performances au quotidien. Avec 12 Go de mémoire vive, vous allez pouvoir faire du multitâche ou lancer des jeux 3D, avec quelques ralentissements avec les graphismes poussés au maximum. Le 8T propose l’interface personnalisable OxygenOS qui est très apprécié et s’il est sorti avec Android 11, il peut profiter aujourd’hui d’Android 14 via une mise à jour. La photo n’est pas son point fort, mais il offre tout de même de jolis clichés dans de bonnes conditions lumineuses. Enfin, l’appareil peut tenir une journée, selon votre utilisation. Mais l’appareil de la firme chinoise plaît surtout pour sa charge rapide de 65 W, qui permet de récupérer 60 % en seulement 15 minutes. Un bon point, car la plupart des smartphones vendus à moins de 300 euros se contentent de 33 W.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez notre test sur le OnePlus 8T.

Limité à un budget inférieur à 300 euros ? Retrouvez dans notre guide d’achat les meilleures références du moment sur cette tranche tarifaire.

