Les nouveaux Fire TV Stick 4K et 4K Max d’Amazon sont (enfin !) disponibles en France

Le 20 septembre dernier, Amazon a annoncé une série de mises à jour sur ses Fire TV Stick 4K et présenté ses modèles les plus puissants à ce jour. Ces nouvelles clés HDMI promettent plus de puissance, de rapidité et de stockage, et le modèle haut de gamme 4K Max a même quelques nouveautés au programme. Ces nouveaux Fire Stick TV 4K sont désormais disponibles en France, chez Amazon bien évidemment !

Certains TV embarquent un logiciel aujourd’hui vieillissant ou en sont tout simplement dépourvus, c’est là que les boîtiers TV et les clés HDMI interviennent. Les deuxièmes sont plus pratiques et les Amazon Fire TV Stick sont de véritables références dans le domaine. Le géant américain a annoncé le mois dernier une série de mises à jour sur ses Fire TV Stick et voilà que ces nouveaux modèles sont disponibles en France. Nous ne pouvons que les recommander !

Les nouveautés des Amazon Fire TV Stick 4K et 4K Max (2023)

Un Fire TV Stick 4K plus puissant que la génération précédente de 30 %

La prise en charge du Wi-Fi 6E par le Fire TV Stick 4K Max

La nouvelle expérience Écran Dynamique du Fire TV Stick 4K Max

Ça y est ! les Amazon Fire TV Stick 4K et 4K Max sont maintenant disponibles en France, respectivement à 69,99 euros et à 79,99 euros chez Amazon.

Plus rapide, plus puissant et avec plus de stockage

Le tout nouveau Amazon Fire TV Stick 4K promet un streaming 4K plus rapide et fluide qu’auparavant pour moins de 70 €. Avec son processeur à quatre cœurs cadencé à 1,7 GHz et la prise en charge du Wi-Fi 6, il serait 30 % plus performant que le modèle précédent de Fire TV Stick 4K. La définition en 4K et le son Dolby Atmos sont toujours au programme, comme les traitements d’image Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+. Son stockage s’élève à 16 Go, ce qui est le double de la génération précédente.

Il est possible de jumeler ces nouveaux Fire TV Stick 4K avec des enceintes Amazon Echo afin de se constituer son petit système home cinéma. Il s’agit de la télécommande idéale pour profiter du divertissement en illimité, on peut regarder ses films et séries préférées en 4K et avec le Dolby Atmos sur les principales plateformes de SVOD (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, etc…) sur n’importe quel TV. Le Fire TV Stick 4K est donc parfait pour les personnes souvent en déplacement.

La nouvelle expérience Écran Dynamique

Pour 10 euros de plus, il est possible de passer au modèle haut de gamme. Le nouveau Amazon Fire TV Stick 4K Max tourne avec un processeur à quatre cœurs cadencé à 2 GHz et prend en charge le Wi-Fi 6E, cela veut dire que les personnes ayant un routeur compatible peuvent profiter d’une expérience de streaming plus fluide et d’une latence réduite. La qualité d’image en 4K, le son Dolby Atmos, le stockage de 16 Go, les traitements HDR et la compatibilité Alexa répondent toujours présents.

Enfin, la version 4K Max embarque une nouveauté baptisée Écran Dynamique, cette fonctionnalité transforme votre écran en toile de maître lorsqu’il se met en veille. C’est le même principe que les TV Samsung The Frame, l’utilisateur a le choix entre plus de 2 000 œuvres d’art dans une galerie d’image, mais peut aussi afficher des photos et images personnelles. Mais l’Écran Dynamique ne s’arrête pas à cette simple fonction, il permet également de consulter certaines informations comme la météo, l’agenda, les rappels et peut contrôler les appareils connectés, un peu comme un smartphone.

