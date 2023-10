Pour moins de 800 €, ce laptop gaming (RTX 4050, Core i5-12) lance les derniers jeux en Full HD

Il n'y a pas forcément besoin d'attendre les événements promotionnels pour faire de bonnes affaires sur les PC portables gaming, les réductions frappent toujours même si cela arrive moins souvent. À l'ordre du jour, nous avons ce Gigabyte G5, une configuration dotée d'un RTX 4050, un GPU tout récent capable de faire tourner les derniers jeux en Full HD. Chez Rue du Commerce, son prix est affiché à 799,99 euros au lieu de 1 199,99 euros.

Les premières cartes graphiques de la série RTX 4000 sont commercialisées en début d’année et avec elles, la promesse de performances graphiques deux à quatre fois supérieures que celles de la génération antérieure. Elles marquent également l’arrivée de la DLSS 3.0 et se sont particulièrement distinguées pour ce qui est de la consommation électrique. En ce moment, ce Gigabyte G5 équipé d’une RTX 4050, le modèle d’entrée de gamme de la série, profite d’une réduction de 33 % chez Rue du Commerce.

Le Gigabyte G5 MF-E2FR333SD en résumé

Une RTX 4050 avec un Intel Core i5 de 12e gen

Un écran en FHD rafraîchi à 144 Hz

512 Go de stockage, 8 Go de RAM et des slots libres

Au lieu de 1 199,99 euros habituellement, le Gigabyte G5 MF-E2FR333SD est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Rue du Commerce.

Une configuration pour faire tourner les derniers jeux en FHD

L’élément le plus important d’un PC portable gaming est sa carte graphique et Nvidia a fait fort avec ses derniers modèles. Certes, la RTX 4050 qui équipe ce Gigabyte G5 n’arrive pas à la cheville des autres GPU haut de gamme, mais elle est assez puissante pour faire tourner les derniers jeux vidéo en Full HD. D’autant plus qu’elle donne accès aux technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3 optimisant les graphismes, il faut toutefois ne pas avoir la main lourde pour garder un minimum de FPS. Enfin, la RTX 4050 se distingue aussi par sa consommation électrique de seulement 150 W.

La RTX 4050 est accompagnée d’un Intel Core i5-12500H, un processeur à douze cœurs capable d’atteindre une fréquence max de 4,5 GHz pour des performances solides. Le multitâche est assuré par une barrette de 8 Go de RAM DDR4, un autre slot prévu pour ce composant est libre. Idem pour le stockage, celui-ci est assuré par un SSD NVMe de 512 Go et un autre logement M.2 est libre. Mais avant les composants, il vaut mieux investir d’abord dans une licence puisque ce laptop est livré sans OS. Enfin, malgré une configuration moins énergivore que la plupart des laptops gaming, celui-ci ne s’en sort pas mieux en ce qui concerne l’autonomie. La batterie de 54 Wh ne tient que dans les 4 à 5 heures en usage bureautique.

Un écran à 144 Hz pour de la fluidité au quotidien

Avec la carte graphique, l’écran est lui aussi un élément important dans un PC portable gaming. Ce Gigabyte G5 opte pour un écran de 15,6 pouces, une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’IPS prodigue une bonne colorimétrie et des angles de vision ouverts, il s’agit de la technologie d’affichage la plus prisée par les gamers. D’autre part, le taux de rafraîchissement convient à tous les types de jeux, y compris ceux où l’action est la plus rapide comme les FPS ou les jeux de course.

Au niveau du design, on retrouve une apparence sobre avec une connectique placée à l’arrière qui le distingue des laptops bureautiques. Celle-ci se compose de deux ports USB-A, de deux ports USB-C, d’un port HDMI, d’un mini DisplayPort 1.4, d’un port Ethernet RJ45, d’un lecteur de cartes microSD et de la traditionnelle prise jack 3,5 mm. Enfin, le Gigabyte G5 s’avère être un peu plus transportable que la plupart des laptops gaming puisqu’il arbore une épaisseur de 22,7 mm et un poids de 1,9 kg.

Afin de comparer le Gigabyte G5 MF-E2FR333SD avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.