Cet écran PC incurvé (34″, WQHD et 144Hz) idéal pour les gamers, coûte 120 € de moins

Envie de vous équiper d'un écran PC taillé pour le gaming à prix contenu ? L’écran AOC CU34G2X/BK devrait vous plaire. Il est d'ailleurs en promotion et tombe à 329 euros au lieu de 449 euros de base.

Si un joueur ou une joueuse recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il faut aussi le bon écran gaming qui va avec, car il peut faire la différence lors de vos parties. Avec l’AOC CU34G2X/BK, le constructeur propose un moniteur immersif et réactif pour jouer dans de bonnes conditions. En ce moment, il revient à un prix plus intéressant après 120 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir

Un écran incurvé de 34 pouces en WQHD

Un taux de rafraîchissement élevé : 144 Hz

Un temps de réponse minime : 1 ms

Sans oublier la compatibilité AMD Freesync Premium

Au départ vendu à 449 euros, l’écran PC AOC CU34G2X/BK est à présent moins cher et se trouve à 329 euros sur le site Grosbill.

Pourquoi cet écran PC est idéal pour jouer ?

Un bon joueur doit avoir un écran offrant des images fluides. C’est pourquoi le moniteur d’AOC possède une dalle avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. Coté réactivé, il dispose d’un temps de réponse d’un temps de réponse de seulement 1 ms, parfait pour être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. S’ajoute à tout cela, la technologie AMD FreeSync Premium pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties.

L’un de ses autres atouts est la taille de son écran. On a droit à une dalle de 34 pouces, qui propose une définition WQHD (3 440 x 1 440 pixels), soit l’assurance d’une bonne qualité d’image et d’un niveau de détails agréable. L’immersion est bien au rendez-vous et est d’ailleurs renforcée par la courbure de 1500R et le format 21:9. Résultat : les joueurs peuvent voir plus d’informations sur l’écran lors d’une partie. Quant à sa connectique, le moniteur d’AOC dispose de deux ports HDMI, un DisplayPort, quatre ports USB 3.0 et une sortie de casque audio.

Si vous voulez comparer l’écran gaming d’AOC avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2023.

