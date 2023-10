C’est rare de voir un écran PC incurvé QHD 27″ (144 Hz, 1 ms) sous les 200 €

Le moniteur gamer Koorui 27E6QC cumule les atouts, entre sa dalle incurvée QHD de 27 pouces, son haut taux de rafraîchissement et son taux de réponse réduit. Et pour ne rien gâche, il est disponible à moins de 200 euros chez Amazon, soit un très bon prix pour un tel produit.

S’il y a bien un type d’écran PC que les joueuses et joueurs apprécient tout particulièrement, ce sont les modèles incurvés. La raison ? Ces derniers offrent une très bonne immersion en enveloppant le regard de l’utilisateur. Une bonne manière de ne louper aucun détail dans le jeu, donc. Le moniteur Koorui 27E6QC propose justement ce type de dalle, laquelle affiche d’ailleurs une excellente définition et un taux de rafraîchissement élevé. Le tout est d’ailleurs proposé à un prix vraiment intéressant actuellement : celui-ci ne dépasse pas les 200 euros.

Les points essentiels du moniteur Koorui 27E6QC

Une dalle incurvée QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Initialement affiché à 209,99 euros, le moniteur gaming Koorui 27E6QC est désormais proposé à 198,99 euros sur Amazon.

L’immersion avant tout

Si l’écran PC Koorui 27E6QC est particulièrement adapté au gaming, c’est en grande partie en raison de sa dalle incurvée dotée d’une courbure de 1800R. Non seulement elle promet une meilleure immersion dans le jeu, mais elle assure également un bon confort visuel, puisque vos yeux pourront parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance. Autre atout qui permet de maximiser cette immersion recherchée par les joueurs : les bordures fines, voire invisibles, qui encadrent l’écran.

Pour couronner le tout, on a aussi droit à une diagonale de 27 pouces, ce qui est plus que suffisant pour ne louper aucun détail dans le jeu grâce à une surface suffisamment large. La dalle, sans scintillement et qui réduit l’émission de lumière bleue, offre par ailleurs de larges angles de vision jusqu’à 178° pour encore plus de confort visuel. Ajoutons à tout cela une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), qui promet une excellente qualité d’image, une netteté appréciable et un bon niveau de détails.

Un écran réactif

Conformément aux attentes des joueurs les plus exigeants qui recherchent un écran suffisamment réactif, le modèle Koorui 27E6QC dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet un affichage très fluide lors des combos nerveux. Même avec des mouvements rapides, les ralentissements ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Le moniteur possède aussi un taux de réponse de 1 ms. N’oublions pas non plus les compatibilités avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui se chargent de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, ce qui minimise les déchirures d’écran, les effets de flou ou les saccades en pleine partie.

Enfin, le moniteur gaming de Koorui nous fait profiter d’un support dont l’inclinaison est réglable (de -5° à 15°) pour pouvoir trouver l’angle le plus confortable. Toutefois, la hauteur ne pourra pas être modulée, et l’écran ne pourra pas être pivoté à notre guise, ce qui est tout de même regrettable. Pour ce qui est de la connectique, celle-ci se compose d’un port HDMI 2.0, d’un port HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.2 et d’un port audio.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et les comparer avec le modèle de Koorui, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamers du moment.

