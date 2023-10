LG Gram 14 : 800 € de réduction pour le laptop le plus léger du monde

Avec les LG Gram, le constructeur sud-coréen fait de l'ultra-mobilité sa priorité et réussit à concevoir les configurations les plus légères au monde. Avec un poids inférieur à un kilo, ils battent des records mais sont particulièrement onéreux à cause des composants haut de gamme qui les font tourner. C'est le cas de ce LG Gram 14 équipé d'un Intel Core i7 de 12e génération lancé à 1 899,99 euros. Mais aujourd'hui, il est disponible à 1 099,99 euros chez la Fnac.

Les LG Gram ont prouvé qu’il était possible de mêler ultra-mobilité et performances. Avec leur légèreté, ces ordinateurs portables s’adressent aux travailleurs et aux étudiants amenés à souvent se déplacer avec. Ce LG Gram 14 n’a pas seulement sa finesse et sa légèreté pour le mettre en avant, mais aussi des composants haut de gamme et une grande autonomie. D’ordinaire, il est vendu à 1 899,99 euros, ce qui est encore plus cher qu’un MacBook, mais grâce à une promotion, il est aujourd’hui vendu 800 euros moins cher.

Le LG Gram 14 (14Z90Q) en bref

Un laptop de 999 grammes seulement

Propulsé par un Intel Core i7 de 12e génération et 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To pour le stockage

Une autonomie d’une dizaine d’heures

Au lieu de 1 899,99 euros habituellement, le LG Gram 14Z90Q-G.AD7BF est maintenant disponible en promotion à 1 099,99 euros chez la Fnac.

999 grammes, ni plus ni moins

La légèreté est un critère de plus en plus travaillé par les constructeurs d’ultrabooks qui rivalisent d’innovations pour les faire maigrir sous le seuil d’un kilo. Ce qu’a réussi LG avec brio avec son Gram 14, un laptop de 999 grammes grâce à son alliage en magnésium dont est fait le châssis. Il n’est pourtant pas exceptionnellement fin puisque son épaisseur tutoie les 17 mm. La connectique est bien fournie avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte microSD, des modules sans fil Wi-Fi 6E ax 2×2 et Bluetooth 5.1, sans oublier la prise casque.

L’écran de 14 pouces est une dalle IPS-LCD à bords fins et en format 16:10 avec plus d’espace en hauteur que les écrans classiques en 16:9. Il propose en outre des angles de vision ouverts et une bonne colorimétrie avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, sans compter le traitement anti-reflets qui promet une meilleure visibilité dans un environnement lumineux. La définition est en Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels), ce qui en fait un écran très confortable pour naviguer ou regarder des vidéos.

Une configuration plus lourde que le laptop lui-même

Le LG Gram 14Z90Q n’est pas avare en performances, en témoignent ses composants haut de gamme. Il embarque notamment un Intel Core i7-1260P, un processeur à douze cœurs avec une fréquence par défaut de 2,1 GHz et capable d’une fréquence maximale de 4,7 GHz. Ce processeur est assisté par 32 Go de RAM LPDDR5 et la solution graphique Intel Iris Xe intégrée au processeur. Il convient ainsi à toutes les utilisations, hormis les tâches particulièrement lourdes comme le gaming AAA et les travaux graphiques lourds.

Pour ce qui est du stockage, cette configuration embarque un SSD de 1 To, de quoi stocker énormément de fichiers mais aussi lancer les logiciels très rapidement. Enfin, ce LG Gram 14 peut intéresser les personnes souvent en déplacement grâce à sa grande endurance, avec sa batterie de 72 Wh, son autonomie tourne autour des 10 heures, de quoi tenir aisément une journée de travail et avoir de la réserve pour regarder quelques épisodes d’une série le soir.

Pour s’en faire une meilleure idée, lisez notre test complet sur le LG Gram 16 (Core i7 11e gen.).

