Galaxy Tab S9 FE+ : la tablette premium de Samsung est déjà en promotion, dans sa version 256 Go

Il n'aura pas fallu attendre longtemps la sortie des Fan Edition cette fois, en général, ces versions plus abordables des produits haut de gamme de Samsung se font attendre plusieurs mois après la sortie des versions originales. Les Fan Edition des Samsung Galaxy Tab S9 sont disponibles depuis début octobre et la version de 256 Go de la Tab S9 FE+ est déjà en promotion sur Amazon, à 699,99 euros au lieu de 799 euros.

Après une année 2022 creuse en termes de Fan Edition, Samsung a décidé de mettre le paquet cette année en annonçant le Samsung Galaxy S23 FE, les Galaxy Buds FE et les Galaxy Tab S9 FE, ces dernières sont d’ailleurs déjà disponibles depuis début octobre pour le plus grand plaisir des personnes voulant mettre la main sur un appareil premium et abordable. De plus, moins d’un mois après sa sortie, la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus profite d’une réduction de 100 euros dans sa version Wi-Fi de 256 Go.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus en bref

Un écran en définition 2 560 x 1 600 pixels rafraîchi à 90 Hz

Les performances du Samsung Exynos 1380

Certification IP68 et 20 heures d’autonomie

Au lieu de 799 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (256 Go + Wi-Fi) est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez Amazon. Notez que c’est normalement le prix du modèle 128 Go + Wi-Fi.

Une tablette tactile avec des airs de haut de gamme

Les Fan Edition des produits Samsung sont des versions revisitées ayant pris en compte les avis des clients et les améliorations demandées mais faisant également quelques compromis pour être plus abordables que les versions originales. Ainsi, quelles améliorations ont été apportées à la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ ? Pas grand chose en réalité, cette tablette prend le dessus sur sa grande sœur sur aucun critère si ce n’est le prix inférieur d’environ 300 euros.

Une des différences est que la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ en a un peu plus dans le ventre que la Tab S9+. Elle arbore une épaisseur de 6.5 mm contre 5.7 mm pour la Tab S9+ et un poids de 627 g contre 586 g. Pour ce qui est des points communs, la Tab S9 FE+ conserve toujours une certification IP68 assurant qu’elle est étanche à la poussière et à l’eau ainsi qu’une batterie de 10 090 mAh pour une autonomie de 20 heures en lecture vidéo avec une recharge de 45 W.

Des compromis pour être vendue moins cher

Les principaux compromis de cette version FE ont été faits au niveau de l’écran et du processeur. Comme avec la Tab S9+, nous avons ici un écran de 12,4 pouces, mais il s’agit ici d’une dalle IPS-LCD et non AMOLED. La définition a, elle aussi, été revue à la baisse, passant de 2 800 x 1 752 pixels à 2 560 x 1 600 pixels. Si la résolution est un peu plus basse, cela n’enlève en rien le confort de visionnage pour travailler ou se divertir grâce au taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais l’écran est tout de même moins éclatant que la dalle AMOLED de la Tab S9+.

Les performances ont également été revues à la baisse puisque ce n’est plus un Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe cette tablette, mais un des SoC maison de Samsung, un Exynos 1380, un processeur du milieu de gamme qu’on retrouve également dans le récent smartphone Samsung Galaxy A54. La RAM est aussi dégradée de 12 Go à 8 Go. Même s’il n’égale pas le Snapdragon 8 Gen 2 de la Tab S9+ en termes de puissance, l’Exynos 1380 peut déjà assurer une utilisation satisfaisante, que ce soit pour des tâches basiques ou le gaming.

Afin de comparer le Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

