Avec ce SSD Crucial en promo, ajouter 1 To à sa PS5 n’est pas cher du tout

Besoin de place pour Marvel's Spider-Man 2 ? C'est que le dernier hit de la PS5 pèse tout de même 98 Go, une place considérable pour le stockage de la PS5 limité à 667 Go. Pour remédier au manque d'espace, le SSD NVMe est la meilleure solution et la bonne nouvelle est que leur prix ne cesse de baisser depuis plusieurs mois. Ce Crucial P5 Plus de 1 To en est la preuve puisqu'il est à seulement 65,99 euros chez Amazon au lieu de 137,99 euros à son lancement.

Les personnes possédant une PS5 ont tous ce problème : un espace de stockage qui arrive rapidement à saturation. Pour faire face à ce défaut, Sony a ajouté la possibilité d’étendre cet espace en installant un deuxième SSD dans la PS5 et c’est plus que bienvenu avec des jeux de plus en plus lourds. Alan Wake 2 devrait frôler les 80 Go tandis que le nouveau Marvel’s Spider-Man 2 approche les 100 Go. Le Crucial P5 Plus est un des SSD compatibles avec la PS5 et son prix descend encore à un niveau très bas dans sa version de 1 To sur Amazon.

Le Crucial P5 Plus en résumé

Une vitesse de lecture s’élevant jusqu’à 6 600 Mo/s

Une belle quantité de stockage pour la PS5

Une garantie constructeur de 5 ans

Au lieu d’un prix barré de 137,99 euros, le Crucial P5 Plus (1 To) est maintenant disponible en promotion à 65,99 euros chez Amazon. Idem pour la version avec dissipateur thermique qui s’affiche à 75,99 euros au lieu de 121,99 euros chez le même marchand.

Un SSD pour se parer aux dernières sorties AAA

En 2021, face aux critiques que subit sa console dernière génération, Sony ajoute la possibilité d’élargir l’espace de stockage qui était alors limité à 667 Go en installant un deuxième SSD dans un slot prévu à cette effet. Toutefois, le SSD en question doit répondre favorablement à certains critères. L’installation en elle-même exige un tournevis cruciforme et un peu d’huile de coude mais même les personnes les moins à l’aise en bidouillage devraient s’en sortir. Pour les aider, voici notre tutoriel détaillé.

Pour rentrer dans la PS5, un SSD doit être doté d’un dissipateur thermique pour préserver des performances stables malgré les pics de chaleur de la console. Pour une PS5, on ne peut que conseiller la version du Crucial P5 Plus avec un dissipateur, celle sans dissipateur peut être utilisée dans une configuration PC qui ne chauffe pas trop ou un laptop avec un emplacement libre pour un deuxième SSD. D’ailleurs, il est possible de garder un œil sur l’état de santé de son SSD via un logiciel compagnon lorsqu’il est utilisé dans un PC.

Performances et endurance assurées !

Pour ce qui est des performances, le Crucial P5 Plus assure une vitesse de lecture séquentielle de 6 600 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 5 000 Mo/s. C’est largement suffisant pour être compatible avec la PS5 étant donné qu’un SSD doit avoir au minimum une vitesse de lecture de 5 500 Mo/s, il n’y a aucun requis en ce qui concerne les débits en écriture. Dans la pratique, ce SSD pourrait proposer des temps de chargement plus rapides que le SSD d’origine de la PS5.

Enfin, le constructeur américain annonce une endurance de 600 TBW par To de stockage, c’est dans la moyenne de ce que proposent certains concurrents comme Samsung et c’est suffisant pour durer des années et des années. Et pour en rajouter un peu plus sur la fiabilité de son matériel, Crucial accompagne son P5 Plus d’une garantie constructeur de 5 ans alors que la plupart des constructeurs se contentent d’une garantie de 3 ans. En clair, on peut y aller les yeux fermés !

