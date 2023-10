Roborock S8 : prix cassé sur Amazon pour ce robot aspirateur avec serpillière intégrée

Après un S7 très réussi, Roborock revient avec le S8, un modèle toujours équipé d'une serpillière vibrante, mais plus puissant. Un système de nettoyage 2-en-1 très complet qui coûte 549 euros, au lieu de 699 euros.

Roborock propose des robots aspirateurs efficaces à des prix bien plus accessibles que chez la concurrence. Après le modèle S7 que nous avons grandement appréciés durant notre test, la marque a sorti en début d’année le S8. Il garde la serpillère vibrante efficace pour éliminer les tâches tenaces, et propose une plus grande puissance d’aspiration pour bien nettoyer en profondeur. Ce robot va simplifier votre quotidien, et la bonne nouvelle, c’est aujourd’hui, il coûte 20 % de moins.

Ce qu’on aime du Roborock S8

Une grande puissance d’aspiration : 6 000 Pa

Une serpillère qui vibre pour plus d’efficacité

Capable d’éviter les obstacles et une cartographie complète

Au départ à 699 euros, le Roborock S8 revient à 549 euros sur le site d’Amazon, grâce à un coupon de 150 euros à activer avant de procéder au paiement de votre commande.

En quoi le Roborock S8 est-il un bon aspirateur robot ?

Il s’équipe aussi d’une serpillère pour un nettoyage complet qui a la particularité de vibrer (jusqu’à 3 000 tours/minute). Elle va frotter la saleté, plutôt que de l’essuyer et donc, de mieux retirer les saletés incrustées au sol. Il sera également possible de surélever la serpillère lorsque le robot approche d’un obstacle qui ne doit pas être mouillé, mais aspiré, par exemple, un tapis.

Ce modèle apporte une plus grande aspiration et passe de 4 000 Pa (pour le S7), à 6 000 Pa. Il s’équipe aussi d’un nouveau système double brosse pour le rendre plus efficace face aux cheveux et poils emmêlés, pratique pour les propriétaires d’animaux. Il est capable d’éviter les obstacles, même de nuit grâce à un éclairage 3D. Il cartographie votre domicile jusqu’à quatre étages. Avec l’application, vous allez pouvoir créer des routines, planifier un passage quotidien, configurer l’intensité du nettoyage, ou définir des zones. Selon la surface à nettoyer, le robot fait le ménage entre 1 h 30 et 3 heures sans interruption.

