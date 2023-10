Jabra Elite 85t : moitié prix pour ces écouteurs sans fil notés 9/10 et parfaits pour les sportifs

Si nous avons le droit à de bonnes affaires comme celle-ci hors événements promotionnels, alors cela annonce que du bon pour le Black Friday qui démarrera dans trois semaines ! Mais pour l'heure, voici une promotion qui vaut le coup d'œil, surtout si on est sportif et amateur de bonne musique. Les Jabra Elite 85t sont actuellement à 119,99 euros au lieu de 249,99 euros chez Darty, nous ne les avions jamais vus à un prix aussi bas.

Beaucoup de personnes pratiquant régulièrement un sport ne peuvent se passer de musique durant leur séance, cela boosterait leurs performances en calquant leurs efforts sur le rythme du titre écouté. Beaucoup de constructeurs l’ont compris au point qu’il existe un marché de niche sur les écouteurs sans fil pour les sportifs, et Jabra est une des meilleures références. En ce moment, l’un de ces produits phares, les Elite 85t, profitent d’une réduction de plus de 50 %.

Pourquoi nous recommandons les Jabra Elite 85t

Une qualité sonore chaleureuse

Des intra-auriculaires agréables à porter

Bluetooth multipoint et réduction de bruit active

Une bonne autonomie, même avec l’ANC

Au lieu de 249,99 euros habituellement, les Jabra Elite 85t sont maintenant disponibles en promotion à 119,99 euros chez Darty.

Des écouteurs pour les mélomanes, et les sportifs

Écouteurs sportifs obligent, les Jabra Elite 85t se doivent de répondre à deux caractéristiques essentielles : maintien et étanchéité. Ces écouteurs sans fil ont une certification d’étanchéité IPX4 qui les rend résistants aux éclaboussures, à la sueur et à la pluie, mais ils ne peuvent être utilisés dans une piscine puisqu’ils ne sont pas totalement étanches. Pour le maintien, les Jabra Elite 85t adoptent un format intra-auriculaire et sont livrés avec trois paires d’embouts de différentes tailles. À moins de ne pas supporter ce format, les Elite 85t sont confortables mais notre test a relevé qu’ils ont tendance à se déloger avec des mouvements de tête brusques.

Pour les contrôles, les Jabra Elite 85t sont chacun dotés d’un bouton physique, ce qui les rend intuitifs et plus pratiques à utiliser au milieu d’un jogging. Mais le meilleur réside dans les fonctionnalités fournies par l’application Jabra Sound+ comme la personnalisation des commandes, Soundscape qui fait diffuser des bruits relaxants comme ceux de la mer ou de la pluie, ou encore la gestion de l’ANC et du mode transparence. Pour ce qui est de l’autonomie, Jabra annonce une charge de 7 heures sans ANC et le boîtier fournit environ trois recharges supplémentaires.

La réduction de bruit active fait son entrée !

Les Jabra Elite 85t sont les premiers écouteurs sans fil du constructeur danois à être entièrement consacrés à la réduction de bruit active. Ils s’appuient sur trois micros chacun et proposent cinq niveaux différents de réduction de bruit. De manière générale, l’ANC est bluffante, particulièrement au niveau des fréquences graves, ce qui n’est pas donné à tous les écouteurs. On retrouve à côté un mode transparence afin de rester conscient de son environnement durant le jogging et lui aussi gradué sur cinq niveaux.

Pour ce qui est de la qualité sonore, les Jabra Elite 85t s’appuient sur des transducteurs de 12 mm qui mettent l’accent sur les basses mais aussi sur les bas médiums et les médiums pour la restitution des voix. De manière générale, le son est riche est chaleureux, il est toujours possible de le modifier avec un égaliseur si la signature par défaut ne convient pas. Enfin, ces true wireless embarquent le Bluetooth 5.0 multipoint, mais uniquement sur les codecs audio SBC et AAC.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 85t.

Afin de comparer les Jabra Elite 85t avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pour le sport du moment.

