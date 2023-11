Xiaomi à de l’avance sur le Black Friday et divise par 2 le prix de sa pompe à air électrique

Si vous souhaitez une solution pratique pour gonfler les pneus de votre vélo électrique, de votre trottinette ou même ceux de votre voiture, mieux vaut opter pour une pompe à air électrique. Et si vous préférez ne pas vous ruiner, vous pourrez miser sur la Mi Portable Air Pump 1S de Xiaomi, qui est actuellement vendue à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros sur le site de la marque.

Les détenteurs d’un vélo électrique ou même d’une trottinette savent à quel point une pompe à air électrique est salvatrice dans bien des moments, puisque ce petit objet leur évite de pomper manuellement, et donc de se fatiguer inutilement. Mais avant de passer à l’achat, autant choisir le produit au meilleur rapport qualité/prix. En ce moment, c’est la très efficace Mi Portable Air Pump 1S qui occupe cette place, puisqu’en ce moment, son prix ne dépasse pas les 30 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Mi Portable Air Pump 1S

Compact et facile à transporter

Cinq modes de pression d’air prédéfinies

Arrêt automatique une fois la pression désirée atteinte

Initialement affichée à 59,99 euros, la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est désormais vendue à 29,99 euros sur le site de Xiaomi grâce à une remise au panier et au code promo BF2023.

Une pompe à air électrique, mais surtout compacte

La Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est un petit boîtier en acier doté d’un écran LED numérique, qui peut afficher le mode de pression sélectionné ainsi que la progression du gonflage, et d’un tuyau flexible. Il s’agit avant tout d’un produit très pratique puisqu’avec ses 480 grammes, il peut être transporté plutôt facilement dans un sac, en prévision d’une éventuelle baisse de pression en cours de route.

Pour la faire fonctionner, rien de plus simple : il suffit de connecter la pompe électrique au pneu d’un vélo électrique, d’une trottinette électrique, d’un deux-roues ou encore d’une voiture (et même à un ballon, si vous voulez !) à l’aide de la valve à air et de l’aiguille amovible, avant de sélectionner l’un des cinq modes de gonflage disponibles. Ces modes ont chacun des valeurs de pression d’air prédéfinies, ce qui empêche par exemple le surgonflage.

De bonnes performances et des fonctions rassurantes

Plus puissante que sa prédécesseure selon la marque, la Mi Portable Air Pump 1S est capable de gonfler des moyens de locomotion jusqu’à une pression de 150 PSI (10,3 bars). Et ce, en quelques minutes. Pour un pneu de moto ou de VTT, la manœuvre prend ainsi environ 3 minutes, contre 11 minutes pour un pneu de voiture. La Mi Portable Air Pump 1S se montre d’ailleurs plutôt rassurante puisqu’elle est capable de s’arrêter automatiquement lorsque la pression désirée est atteinte, grâce à ses capteurs de pression d’air. De quoi éviter tout éclatement accidentel.

Enfin, concernant son autonomie, la pompe à air embarque une batterie d’une capacité de 2 000 mAh, qui peut d’ailleurs être rechargée en trois heures via USB-C. Dans les faits, sur une seule charge, la pompe peut regonfler jusqu’à 8 pneus de vélo, 5 pneus de voiture, 6 pneus de moto et 41 ballons.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles pompes à vélo ou d’autres produits qui vous accompagneront en route, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires pour vélo électrique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.