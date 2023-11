Acer Swift 3 OLED : ce puissant laptop est à prix cassé sur le site officiel

Les laptops équipés d’écran OLED restent assez onéreux, et dépassent même les 1 000 euros. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas pour l'Acer Swift 3 OLED, qui en plus d'avoir une fiche technique musclée, chute à 929 euros au lieu de 1 399 euros.

Avec le Swift 3 Oled, Acer délivre une machine performante au quotidien dans un format compact. Elle propose même une belle qualité d’image avec sa dalle Oled. Bref, il a tout pour plaire, d’autant plus avec une promotion faisant passer son prix sous les 1 000 euros.

Les avantages du Acer Swift 3 OLED (SF314-71)

Un joli laptop fin et léger

Un écran Oled de 14 pouces en définition 2,8K

Le combo i7-12700H + 16 Go de RAM + 1 To de stockage

Au départ à 1 399 euros, l’Acer Swift 3 OLED (SF314-71) se négocie en ce moment à 999 euros sur le site de la marque, mais en appliquant le code WEEKEND5, il chute à 929,05 euros.

Un laptop bien conçu avec un écran qui fait la différence

L’Acer Swift 3 Oled présente de belles finitions, avec des lignes épurées et un boîtier gris mat qui respire la qualité. Il est surtout fin : avec son poids plume de seulement 1,4 kg, il est parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Malgré sa finesse, le boîtier offre une bonne connectique, avec deux ports USB-C, un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, et une prise casque audio.

Là, où il impressionne, c’est avec son écran de 14 pouces, au format 16:10, avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 × 1800 pixels. Il profite surtout des noirs profonds et des contrastes infinis de l’Oled. Résultat : la qualité des images est excellente, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

À l’aise sur toutes les tâches

Pour ce qui est de la puissance brute, cette machine embarque une puce Intel i7-12700H cadencée à 2,3 GHz (avec boost jusqu’à 4,7 GHz) et est épaulée par 16 Go de mémoire vive DDR5. Cette configuration est à l’aise sûr des tâches classiques comme de la navigation web, la création de contenu (montage photo, vidéo, etc.), voire jouer à des jeux peu gourmands grâce à la présence d’un Intel Iris Xe. Elle pourra faire tourner correctement les jeux en Full HD à 30 IPS. La dalle profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz et offre une meilleure expérience en jeu avec plus de fluidité.

Avec cela, nous retrouvons ici un SSD de 1 To qui permettra à cette machine de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements en plus de proposer un large stockage. Pour rester productif, la marque promet jusqu’à 8 heures d’autonomie. Avec une utilisation poussée, ce chiffre sera amené à diminuer, mais heureusement, il est compatible avec la charge rapide.

Afin de découvrir la concurrence de l’Acer Swift 3 OLED (SF314-71), nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

