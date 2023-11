Dyson Gen5 Detect Absolute : le nouveau fleuron des aspirateurs-balais est moins cher de 200 €

S'il y a bien un domaine dans lequel Dyson prend l'ascendant sur tous ses concurrents, c'est bien celui des aspirateurs-balais où le constructeur britannique propose toute une flopée de modèles haut de gamme. Son dernier-né est même considéré comme étant le plus puissant de son catalogue, et le plus onéreux. Mais avec cette réduction en avance sur le Black Friday, le Dyson Gen5 Detect Absolute voit son prix chuter de 999 euros à 799 euros en boutique officielle.

Depuis plusieurs années, Dyson réinvente le secteur de l’électroménager avec ses lampes connectées, sèche-cheveux et même son casque purificateur d’air. Les aspirateurs-balais sont toutefois le domaine dans lequel le constructeur britannique s’illustre le mieux avec des références haut de gamme à plusieurs centaines d’euros, et à quasiment mille euros en ce qui concerne le Dyson Gen5 Detect Absolute. Ce dernier est en ce moment en promotion en boutique officielle où il profite d’une réduction de 200 euros.

Le Dyson Gen5 Detect Absolute en quelques mots

Capable de passer d’un aspirateur-balai à un aspirateur à main

Une puissance de 280 AW !

Une autonomie de 70 minutes en mode Eco

La lumière verte qui révèle les saletés invisibles

Au lieu de 999 euros habituellement, le Dyson Gen5 Detect Absolute est maintenant disponible en promotion à 799 euros en boutique officielle.

Faire son ménage n’a jamais été aussi plaisant

Le Dyson Gen5 Detect Absolute n’est pas qu’un simple aspirateur, c’est un véritable outil high-tech. Successeur du fameux Dyson V15, il reprend tout ce qui a fait le succès de ce dernier, comme le Point & Shoot pour vider le bac à poussière et le format hybride lui permettant de se changer en aspirateur à main et nettoyer ainsi plus facilement canapés et autres meubles. En revanche, ce nouveau modèle s’accompagne d’une prise de poids d’environ 500 grammes par rapport au V15, ce qui ne manque pas de peser sur le bras au bout de quelques minutes de ménage.

Dans ce pack, le Dyson Gen5 Detect est accompagné de plusieurs têtes d’aspiration, dont un long suceur 2-en-1, une mini-brosse motorisée auto-démêlante, la brosse Digital Motorbar qui ajuste automatiquement sa puissance selon le type de sol, et la fameuse Optic Fluffy avec son laser vert qui détecte les particules invisibles et qui couvre deux fois plus de surface qu’auparavant. Autre bonne nouvelle : la gâchette a laissé sa place au bouton On/Off, l’aspirateur ne peut ainsi plus être mis en marche intempestivement lorsqu’on le manipule.

Encore plus puissant et endurant que le V15 !

La grande nouveauté de ce Dyson Gen5 Detect est son nouveau moteur fait maison, l’Hyperdimium Gen5 qui tourne à 135 000 tours par minutes et confère à l’aspirateur une puissance de 280 AW, un record. Le Dyson V15 faisait déjà des merveilles sur tous les types de sols, du parquet à la moquette épaisse, avec sa puissance de 240 AW, mais le Gen5 Detect fait encore mieux. De plus, avec son filtre HEPA intégré, cet aspirateur-balai peut capturer 99,99 % des particules aussi petites que 0,1 micron et même les virus.

Comme avec le V15, le Dyson Gen5 Detect propose trois modes d’aspiration qu’il est possible de sélectionner sur l’écran LCD qui indique également le nombre et les types de particules aspirées ainsi que l’autonomie restante. Celle-ci a elle aussi été améliorée, passant de 60 minutes en mode Éco à 70 minutes. Cela paraît toujours faible, mais c’est généralement amplement suffisant pour nettoyer son chez-soi en une seule fois. En revanche, il met toujours aussi longtemps à être rechargé puisqu’il faut plus de 3h30 à la batterie pour refaire le plein.

Pour en savoir encore plus, lisez le test complet sur le Dyson Gen5 Detect Absolute de Numerama.

