En promotion, ce TV 4K géant de 75 pouces combine à la fois l’Ambilight et le Mini LED

Le TV QLED Philips 75PML9008 embarque une dalle qui cumule les atouts : diagonale de 75 pouces, Ambilight pour renforcer l'immersion, technologie Mini LED pour des contrastes profonds... Bref, un modèle vraiment complet actuellement proposé à 1 490 euros au lieu de 1 990 euros chez Boulanger.

C’est au début de cette année que la marque Philips a dévoilé de nouvelles gammes de téléviseurs, dont la série de TV Mini LED PML9008, qui se décline en trois diagonales. La technologie Mini LED n’est pas là leur seul atout, puisque l’Ambilight est aussi de la partie pour renforcer l’immersion des utilisateurs. Histoire d’en profiter comme il se doit, autant opter pour le plus grand modèle de la famille, soit celui de 75 pouces, d’autant plus que son prix bénéficie d’une réduction de 25 %.

Les points forts du TV QLED Mini LED Philips 75PML9008

Une dalle Mini LED de 75 pouces

Avec Ambilight

Compatible Dolby Vision, HDR10+ Adaptative, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 990 euros, le TV QLED Mini LED Philips 75PML9008 est désormais proposé à 1 490 euros chez Boulanger.

Une excellente qualité d’image et une immersion réussie

Avis aux amateurs de téléviseurs géants capables de transformer un salon en salle de cinéma : le TV Philips 75PML9008 devrait vous convaincre. Sa dalle de 75 pouces est en effet très imposante, ce qui permet de renforcer considérablement l’immersion. Assurez-vous toutefois d’avoir un recul d’au moins 2,74 m pour ne pas risquer la fatigue oculaire. Autrement, histoire de donner encore plus de profondeur aux images diffusées, Philips a pensé à intégrer sa technologie Ambilight à son récent téléviseur. Ce dernier est ainsi capable de projeter un halo coloré sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres de LED installées au dos. De quoi se concocter une ambiance bien plus chaleureuse et élargir son champ visuel.

Autre grand atout du TV de Philips : la technologie Mini LED intégrée, qui offre un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets, et les couleurs mieux retranscrites. Une manière de se rapprocher (un peu) de l’OLED, en gros. Autrement, cet écran 4K UHD marque aussi des points avec sa compatibilité avec le HDR10+ Adaptive, le HLG et le Dolby Vision, tandis que son processeur P5 assure un upscaling de qualité des contenus en 4K.

Les gamers y trouvent leur compte

Philips ne s’est pas arrêté là et a souhaité aussi s’adresser aux joueuses et joueurs en équipant son téléviseur de ports HDMI 2.1, compatibles VRR (Variable RefreshRate ), ALLM (Auto Low Latency Mode et FreeSync Premium. Des fonctionnalités qui promettent une réactivité accrue et une latence réduite en jeu, y compris lors de combos nerveux. Les gamers pourront aussi jouer en 4K@120Hz sans problème. Enfin, ce Smart TV donne accès à plusieurs plateformes de streaming et peut aussi fonctionner avec Alexa et Google Home.

