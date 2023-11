Kingston Fury Renegade : excellent prix pour ce puissant SSD 1 To compatible PS5

Kingston est un constructeur américain spécialisé dans les solutions de stockage à l'instar de Crucial et de Western Digital. Il a beau être moins connu que ses concurrents, cela ne l'empêche pas de concevoir des SSD de qualité. L'année dernière, il commercialisait le Kingston Fury Renegade, un SSD NVMe qui s'adresse aux joueurs puisque compatible avec la PS5 avec ses excellentes performances et son dissipateur thermique intégré. En ce moment, il tombe à 69,99 euros dans sa version de 1 To chez Topachat.

Le Kingston Fury Renegade est un SSD NVMe qui reprend l’essentiel des arguments de son prédécesseur, le Kingston KC3000. Il s’agit d’un des meilleurs modèles en interface PCIe 4.0 qui a la particularité de proposer deux modèles dotés de leur propre dissipateur thermique, le problème est que l’un des deux est moins adapté pour la PS5 et il s’agit justement de ce modèle en promotion. Ce Kingston Fury Renegade est en promotion à 69,99 euros et convient mieux à un PC ou à un laptop.

Le Kingston Fury Renegade en quelques mots

D’excellents débits en interface PCIe 4.0

Un dissipateur thermique en graphène inclus

La garantie constructeur de 5 ans

Au lieu d’un prix barré de 86,99 euros, le Kingston Fury Renegade (1 To) est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez Topachat grâce au code promo BRECHE.

Un rapport performances/prix imbattable !

Au moment où les SSD PCIe 5.0 pointaient le bout de leur nez, Kingston a préféré continuer sa lancée sur les SSD NVMe PCIe 4.0 en concevant le Fury Renegade, une version plus performante et plus endurante que le KC3000. D’après le constructeur, la version de 1 To est capable d’une vitesse de 7 300 Mo/s en lecture séquentielle et de 6 000 Mo/s en écriture séquentielle, ce qui en fait un des SSD NVMe en interface PCIe 4.0 les plus rapides du moment.

Mais le plus impressionnant chez le Kingston Fury Renegade est son endurance. En plus d’une garantie constructeur de 5 ans qui est un premier gage de fiabilité, le constructeur américain annonce un temps moyen entre panne de deux millions d’heures et une durée de vie de 1 000 TBW par To de stockage. Cela fait probablement du Kingston Fury Renegade le SSD NVMe le plus endurant du marché.

Un dissipateur thermique très fin

Comme mentionné ci-dessus, il existe deux modèles de Kingston Fury Renegade avec un dissipateur thermique. L’un embarque un dissipateur standard qui recouvre tout le SSD, à l’instar de ce que l’on retrouve ailleurs chez Samsung ou Corsair. Quant au modèle en promotion, il est simplement équipé d’une feuille thermique en aluminium et en graphène collée sur sa face avant et beaucoup moins efficace qu’un vrai dissipateur thermique.

Si ce Kingston Fury Renegade peut être installé tel quel dans un PC ou un ordinateur portable sans que ses performances n’en prennent un coup, c’est moins évident pour une PS5. Pour s’assurer du bon fonctionnement de ce modèle dans la console de Sony qui est parfois sujette à des épisodes de chaleur, il vaut mieux le doubler avec un second dissipateur thermique, un vrai et non pas la même chose que cette feuille thermique. Autrement, ses performances pourraient être dégradées par l’étranglement thermique.

Afin de comparer le Kingston Fury Renegade avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe du moment.

