349 €, c’est le prix canon de ce laptop Dell avec Ryzen 5 + écran 120 Hz

Si vous souhaitez changer d'ordinateur portable sans vous ruiner, mais sans pour autant faire de concessions sur la fiche technique, vous pourrez vous diriger vers le PC portable Dell Inspiron 15 3525. Ce dernier est actuellement proposé à 349 euros au lieu de 599 euros chez Amazon.

Celles et ceux qui souhaitent acquérir un nouveau PC portable doivent en priorité aller voir du côté des marques de confiance pour éviter les mauvaises surprises et se ruiner pour rien. Dell fait justement partie de ces constructeurs que l’on recommande pour les fiches techniques équilibrées que proposent ses laptops. Le Dell Inspiron 15 3525 cumule par exemple les bons points, avec sa puce Ryzen 5, son grand écran rafraîchi à 120 Hz ou encore son SSD généreux. Une configuration hyper intéressante que l’on trouve à très bon prix en ce moment.

Les points essentiels du Dell Inspiron 15

Un écran Full HD de 15,6 pouces + 120 Hz

Un combo Ryzen 5 + 8 Go de RAM + SSD de 256 Go

Une charge rapide

Précédemment proposé à 599 euros, puis souvent vendu à 499 euros, le Dell Inspiron 15 3525 est désormais affiché à 349 euros chez Amazon.

Un écran qui promet une bonne fluidité

Le Dell Inspiron 15 3525 ne se démarque pas particulièrement de la concurrence avec son design, puisqu’on a ici droit à un simple châssis noir mat, qui a tout de même le mérite de pouvoir plaire au plus grand monde. Une conception qui en plus ne pèse pas bien lourd, puisque son poids ne dépasse pas les 2 kg. Sur ce châssis, on trouve une connectique assez fournie avec deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port casque et un port HDMI 1.4.

En revanche, son écran attire davantage l’attention. Le Dell Inspiron 15 embarque ici une dalle de 15,6 pouces, idéale pour du multitâche et l’ouverture de plusieurs onglets, qui nous fait par ailleurs profiter d’une définition Full HD. Pour couronner le tout, l’écran offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit la promesse d’une excellente fluidité dans l’interface, mais aussi au cours de certaines sessions de jeux, même si ce modèle est davantage taillé pour de la bureautique que pour du gaming nerveux.

Une configuration solide

Dans les entrailles du Dell Inspiron 15 3525, se niche une puce AMD Ryzen 5 5500U six cœurs, cadencée à 2,1 GHz (boost jusqu’à 4 GHz) et couplée à 8 Go de mémoire vive. Une configuration grâce à laquelle on peut enchaîner les tâches classiques comme la navigation web, le multitâche ou même le visionnage de séries et de films. Par ailleurs, le laptop est aussi équipé d’une carte graphique AMD Radeon Graphics, qui, si elle n’est pas recommandée pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux en Full HD à 30 ips. Dommage que l’on ne puisse pas faire plus quand on a à portée de main un écran 120 Hz…

Ajoutons à cela un SSD de 256 Go qui, en plus de proposer une capacité de stockage plutôt généreuse, permet d’accélérer les lancements du PC et de réduire les temps de chargement. Le Dell Inspiron 15 marque aussi des points avec son autonomie d’environ 10h selon la marque. La fonction ExpressCharge permet quant à elle de gagner 80 % de batterie en 1h, mais seulement lorsque le système est éteint ou en mode veille prolongée et avec un adapteur secteur adapté.

