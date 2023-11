Voici le meilleur bon plan pour jouer à EA FC24 sur Xbox : 1 euro seulement

Avant d'acheter un nouveau jeu vidéo à quasiment 80 euros, il vaudrait mieux considérer ce bon plan, au moins pour essayer ledit jeu sans dépenser une fortune. Pendant une dizaine de jours, EA Play abaisse le montant de son abonnement mensuel à seulement 99 centimes et donne ainsi l'accès à son catalogue de plus de 100 titres à prix réduit et à plein d'essais gratuits !

Cela fait maintenant un moment que les services de cloud gaming ont le vent en poupe avec la possibilité d’accéder à plusieurs dizaines de jeux vidéo en dématérialisé à un meilleur prix. On retrouve aujourd’hui plusieurs plateformes de cloud gaming tels que le fameux Xbox Game Pass, ou encore EA Play, le service de l’un des plus gros acteurs du jeu vidéo. Ce dernier propose en ce moment son abonnement mensuel à seulement 99 centimes.

EA Play, c’est quoi ?

Un catalogue de plus de 100 jeux pour la Xbox One et la Xbox Series

Des licences emblématiques comme Star Wars, Battlefield, Need for Speed et Mass Effect

La possibilité de tester les nouveaux titres pendant 10 heures le jour de leur sortie

Au lieu de 3,99 euros habituellement, l’abonnement d’un mois à EA Play est maintenant disponible en promotion à 0,99 euros en boutique officielle.

Un abonnement à 99 centimes, mais pour quels services ?

EA Play est l’un des premiers services de cloud gaming, lancé à une époque où l’utilisation de ce genre de plateforme était encore marginale. C’est en 2014, sur Xbox One, qu’il est lancé pour la première fois sous le nom d’EA Access. Aujourd’hui, il est directement intégré dans les catalogues de certaines plateformes comme Steam et le Xbox Game Pass mais il reste possible de s’abonner aux services de EA Play seulement pour un prix moindre.

Un abonnement à EA Play permet un accès illimité à un catalogue de plus de 100 jeux vidéo, essentiellement édités par EA bien évidemment, sur Xbox mais aussi PlayStation et PC via Steam ou l’Epic Game Store. Cet abonnement permet également de profiter d’une réduction de 10 % sur l’achat des jeux. Par exemple, acheter le nouveau EA FC24 ou Star Wars Jedi : Survivor revient à 71,99 euros au lieu de 79,99 euros lorsque l’on est abonné à EA Play.

Un catalogue de licences phares, mais un grand absent cette année

S’abonner à EA Play, c’est profiter d’un catalogue de plusieurs dizaines de jeux vidéo et de plusieurs licences emblématiques. En effet, Electronic Arts est l’éditeur historique des jeux Star Wars (Star Wars Jedi : Fallen Order et Survivor, Star Wars Battlefront), Battlefield, Dead Space, Les Sims, Mass Effect ou encore Need for Speed. En revanche, les FIFA ne sont plus de la partie suite à un désaccord entre EA et la fédération internationale de football, tous les titres avant EA FC24 ont donc été retirés du catalogue.

Enfin, et c’est le meilleur avantage de cet abonnement, il est possible de profiter d’un essai gratuit d’un nouveau jeu vidéo le jour même de sa sortie. Cet essai a une durée de 10 heures, ce qui est bien assez pour se décider si cela vaut le coup de l’acheter définitivement. En s’abonnant maintenant, il est effectivement possible de jouer à EA FC24 ou à EA UFC 5, Madden NFL 24 et F1 2023 pour seulement 99 centimes, soit le prix de l’abonnement en promotion.

