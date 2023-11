À l’approche du Black Friday, Monabanq vous offre 240 € pour l’ouverture d’un compte

Entre le Single Day et le Black Friday qui déferleront cette semaine pour le premier et bientôt pour le deuxième, le compte en banque risque d'en prendre un sacré coup. Toutefois, nul besoin de craquer son PEL pour profiter des meilleures promotions de novembre puisque Monabanq relance sa meilleure offre de bienvenue pour l'ouverture d'un compte avec une prime d'un montant de 240 €. Il faut toutefois se dépêcher puisque l'offre prend fin ce mercredi !

Les offres de bienvenue des banques en ligne repartent de plus belle et elles tombent à point nommé avec les événements promotionnels qui ponctuent ce mois de novembre. Single Day, Black Friday, Cyber Monday, résister à la frénésie des achats peut-être compliqué tant les bonnes affaires sont alléchantes durant ces périodes. Heureusement, Monabanq apporte un peu de soutien avec sa prime de bienvenue de 240 euros dont il est possible de profiter jusqu’à ce mercredi.

Un compte chez Monabanq, c’est…

Aucune condition de revenu exigée

La carte bancaire accessible à partir de 3 €/mois

Une application complète et un service client de qualité

Du 6 au 8 novembre, Monabanq fait profiter d’une prime pouvant s’élever jusqu’à 240 euros pour l’ouverture d’un nouveau compte avec demande de carte bancaire Visa Premier ou Platinum. Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients.

Aucune gratuité mais des offres accessibles

Monabanq n’est pas la moins chère des banques en ligne ni la plus moderne, mais elle a le mérite de la qualité et de proposer des offres à un prix inférieur que ce que l’on trouve d’ordinaire avec les banques traditionnelles tout en y retrouvant le savoir-faire. Monabanq reste tout de même à l’affût des nouvelles pratiques, elle est d’ailleurs la première banque en ligne à proposer des formules de compte accessible sans conditions de revenu, même si elle impose un dépôt initial d’au moins 150 €.

De plus, les prix pratiqués sont plus bas qu’ailleurs. L’offre d’entrée de gamme Pratiq+ est à 3 €/mois tandis que les offres Uniq et Uniq+ sont respectivement à 6 €/mois et à 9 €/mois. Mais pour profiter de la prime de bienvenue dans son entièreté, il faut également faire une demande de carte bancaire Visa Premier à 9 €/mois ou Platinum à 18 €/mois. C’est un plus cher, mais on profite de nombre d’avantages sur les retraits à l’étranger ou des assurances pour les voyages.

La banque en ligne au meilleur service client

Le grand atout de Monabanq est son service client, élu « meilleur service client de l’année » pour la sixième année consécutive. Ce qui est un argument à ne pas négliger lorsque l’on choisit une nouvelle banque et cette première place sur le podium n’est pas usurpée. En plus de la plateforme téléphonique ouverte en semaine de 8h à 21h et le samedi de 8h à 18h, Monabanq est sur tous les fronts, sur les réseaux sociaux, le chat et la boîte mail.

Enfin, l’application disponible sur iOS et Android mise sur la sobriété et non l’esthétique, elle reste un minimum fonctionnelle, mais elle mériterait d’être autant à la page que la plupart de ses concurrents. L’application intègre des outils pour repérer les agences CIC et Crédit Mutuel les plus proches de soi et catégorise automatiquement les dépenses. Elle accuse toutefois certains manques comme l’accès à un crypto-wallet et la compatibilité avec certains services de paiement en ligne comme Google Pay et Apple Pay.

Comment profiter de l’offre de bienvenue de Monabanq ?

Si vous souhaitez profiter de l’offre en cours, il vous sera demandé certaines informations via le formulaire d’inscription une fois l’offre sélectionnée parmi les choix proposés (Pratiq+, Uniq, Uniq+). Une fois votre compte créé, 80 euros fractionnés en huit débits mensuels de 10 euros sont crédités sur le compte suivant les huit premiers mois de l’ouverture à condition d’avoir effectué un minimum de 10 opérations débitrices. La prime suivante de 80 euros fonctionne uniquement avec la demande de carte Visa Premier ou Platinum, elle est versée le mois suivant l’activation de cette carte. Enfin, le dernier versement de 80 euros est réservé aux nouveaux clients faisant appel au service de mobilité bancaire, elle est versée dans les 60 jours suivant la signature du formulaire de demande de domiciliation bancaire. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur le site de Monabanq.

