Cdiscount prépare le Black Friday : 200 € à dépenser pour 170 € à débourser seulement

À l'approche du Black Friday, Cdiscount propose une offre qui devrait permettre de faire encore plus d'économies sur de nombreux produits tech. L'e-marchand dévoile en effet une e-carte cadeau d'une valeur de 200 euros, mais qui ne coûte que 170 euros grâce à un code promo.

Le Black Friday démarrera officiellement le vendredi 24 novembre prochain, mais juste avant, la Black Week du 17 au 23 novembre permettra d’ores et déjà de faire de bonnes affaires avant la date fatidique. Les e-marchands sont déjà dans les starting-blocks, à l’image de Cdiscount, qui propose à ses clients de préparer l’opération comme il se doit. Pour leur permettre d’optimiser leurs achats en faisant encore plus d’économies, le site a mis en vente une e-carte cadeau d’une valeur de 200 euros, mais grâce à un code promo, elle en vaut 30 de moins.

C’est quoi, cette e-carte cadeau de Cdiscount ?

Elle coûte 170 euros mais en vaut 200

Elle est utilisable dès le 15 novembre

Elle est valable sur (presque) tous les produits du site

Jusqu’au 9 novembre 2023, la e-carte cadeau Cdiscount d’une valeur de 200 euros est affichée à 170 euros en utilisant le code promo CKDO30. Attention, cette offre est disponible pour les 1 000 premiers clients.

Une e-carte cadeau à utiliser avant ou pendant le Black Friday

Cette e-carte cadeau proposée par Cdiscount vaut donc 200 euros, alors qu’elle ne coûte que 170 euros, ce qui vous permet d’économiser déjà 30 euros sur les futurs achats que vous effectuerez avant ou pendant le Black Friday. En effet, cette carte est utilisable du 15 novembre 8h au 31 décembre 23h59.

Concrètement, une fois la commande passée et le code promo activé, vous recevrez un mail au plus tard le 14 novembre dans lequel se trouvera la e-carte cadeau. Totalement digitale, elle se présente en réalité sous la forme d’un code à rentrer ensuite sur le site pour bénéficier de la remise immédiate de 200 euros. En revanche, sachez qu’elle doit être utilisée en une seule fois, et dans son intégralité, donc veillez à bien réfléchir avant de passer à l’achat.

Valable sur une foule de produits

Cette e-carte cadeau est donc utilisable sur tous les produits du site, y compris ceux sur la Marketplace. Toutefois, et ce n’est pas une surprise, il y a évidemment des exceptions. Les frais de ports, les abonnements (dont Cdiscount à volonté), les offres Cdiscount Voyage, Mobile, Billetterie, Services à domicile, Floa Bank, ou encore les produits dématérialisés, le développement de photos, le téléchargement de musique et les livres ne peuvent pas être payés avec cette e-carte.

Autrement, vous pourrez utiliser cette e-carte cadeau sur une foule de références, comme les smartphones, les TV, les barres de son, les tablettes ou encore les objets connectés vendus sur le site. Notez aussi qu’il n’est possible d’utiliser qu’une seule e-carte cadeau par commande.

Si vous souhaitez bénéficier de plus d’avantages sur le site, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui décrypte le programme Cdiscount à volonté.

