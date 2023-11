On a la meilleure offre pour l’iPhone 15 Pro Max grâce à notre code exclusif

L'iPhone 15 Pro Max est le smartphone le plus équipé de la marque à la Pomme... mais aussi le plus cher. Habituellement affiché à un prix démentiel, cet iPhone phare est enfin moins cher sur Rakuten. Grâce à un code promo exclusif à Frandroid, le 15 Pro Max peut vous revenir à 1 299 euros au lieu de 1 479 euros.

Mise à jour le 08/11/2023 à 12h51 : Notre code exclusif semble avoir été déjà beaucoup utilisé, il reviendra dans quelques instants.

Article original : Un design ultra-soigné, un écran sublime et très lumineux, une excellente polyvalence photo, maître incontesté de la vidéo sur smartphone… L’iPhone 15 Pro Max mérite bien des superlatifs, tant il représente une réelle montée en gamme par rapport aux autres modèles d’Apple. Cette fiche technique très enviable justifie-t-elle tout de même un tel prix de lancement, qui approche les 1 500 euros ? Pas vraiment, puisque l’iPhone 15 Pro Max n’est pas dénué de points négatifs. Il devient donc bien plus recommandable lorsqu’il est moins cher. La bonne nouvelle, c’est qu’il bénéficie justement d’une réduction de près de 200 euros actuellement, grâce à un code promo dont nous avons l’exclusivité.

Les points forts de l’iPhone 15 Pro Max

Un écran très (très) lumineux

Une puce puissante

Une belle polyvalence photo

Initialement à 1 479 euros depuis son lancement il y a deux mois à peine, l’iPhone 15 Pro Max (256 Go) est désormais proposé à 1 299 euros chez Rakuten grâce à notre code promo FRANDROID50, valable uniquement ce mercredi 8 novembre 2023.

Un iPhone étonnamment léger et un écran sublime

La première chose qui nous interpelle lorsque l’on tient l’iPhone 15 Pro Max en main, c’est bel et bien son poids. Il pèse en effet 19 g de moins que son prédécesseur et affiche un poids bien plus normal, soit 221 g. Cela paraît peu, mais on ressent vraiment cette différence dans la pratique. Cet allègement a été permis par l’ajout d’un cadre en titane, plus léger (mais pas vraiment plus résistant selon certains). Petit bémol toutefois pour les tranches qui peuvent se décolorer en contact avec la graisse. Autrement, on retrouve sur l’une des tranches le fameux bouton action que l’on peut personnaliser, ce qui s’avère bien pratique.

À l’avant, se trouve un sublime écran Super Retina XDR, soit une dalle OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2 796 x 1 290 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité avec le Dolby Vision. En bref, un écran qui impressionne par sa fluidité et sa qualité. La Dynamic Island est bien sûr de la partie. Surtout, cette dalle se démarque par son excellente luminosité : l’écran est capable de monter à 2210 nits. On aurait tout de même aimé une meilleure restitution des couleurs. Côté logiciel, on peut compter sur iOS 17 et son suivi logiciel au top, dont l’ergonomie n’est cependant pas tout le temps au point. Sinon, côté protection, on a droit à du « Ceramic Shield » et à une certification IP68 pour l’immerger jusqu’à 6 m de profondeur pendant 30 minutes.

Un smartphone ultra-polyvalent côté photo

La partie photo de l’iPhone 15 Pro Max est sans aucun doute l’un de ses grands points forts. Le smartphone est doté d’un objectif principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x5 de 12 Mpx, avec stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D. Mention spéciale pour le module principal qui promet des clichés au très bon piqué, avec une très bonne gestion du HDR, ainsi que pour le zoom X5, un vrai bonheur à utiliser au quotidien. L’ultra grand-angle est de son côté un poil décevant en raison d’un manque de détails. Le 15 Pro Max remonte la pente avec ses capacités en vidéo : il est même capable de tourner en ProRES 4K 60 FPS s’il est connecté à un SSD externe, et son mode action en 2,8K est toujours aussi impressionnant grâce à l’efficace stabilisation du zoom X5 sur le capteur principal.

S’agissant de ses performances, l’iPhone 15 Pro Max est équipé de la nouvelle puce maison ultra-puissante, l’A17 Pro, qui lui permet de faire tourner toutes les tâches possibles sans flancher. Ou rarement. Quelques petits bugs peuvent être repérés de temps en temps. Surtout, gare à la chauffe qui peut survenir sur les tâches gourmandes en ressources. L’iPhone 15 Pro Max peut aussi se transformer en console de jeu : branché sur un écran via un dock USB-C, le smartphone nous fait profiter d’une expérience digne d’une partie sur PS4, avec parfois du 120 FPS sans ralentissement. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, l’iPhone 15 Pro Max se montre plutôt correct avec une journée d’utilisation, voire une journée et demie, mais pas plus. Dommage. Pour la recharge, avec un chargeur 45 W, nous avons mis 72 minutes pour passer de 8 % à 92 % de batterie lors de notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 15 Pro Max.

