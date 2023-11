Fnac lance une offre canon pour la Xbox Series X (baisse de prix + 2 jeux récents offerts)

Un Xbox Series X moins chère avec un jeu, c'est bien, mais avec un titre gratuit en plus, c'est encore mieux. Actuellement, le pack avec Assassin's Creed Mirage est affiché à 499,99 euros au lieu de 559,99 euros à la Fnac, et la version dématérialisée du jeu Call of Duty Modern Warfare III est en plus offerte.

La puissante et silencieuse Xbox Series X est sans conteste la meilleure console créée à ce jour par Microsoft. Mais cette qualité se paie, et très cher. Les promotions sont donc d’autant plus guettées sur les sites de vente. La bonne nouvelle du jour, c’est que le pack comprenant une Xbox Series X et le jeu Assassin’s Creed Mirage (sorti début octobre) bénéficie non seulement d’une réduction de 11 %, mais il s’accompagne en plus de la version dématérialisée gratuite du titre Call of Duty Modern Warfare III.

Initialement affiché à 559,99 euros, le pack Xbox Series X + Assassin’s Creed Mirage est actuellement proposé à 499,99 euros à la Fnac. Mais ce n’est pas tout : pour l’achat de ce pack, vous pourrez obtenir le titre Call of Duty Modern Warfare III en dématérialisé gratuitement. Pour bénéficier de cette offre, il suffit juste d’ajouter les deux produits au panier. La réduction s’applique automatiquement.

Une console imposante qui sait garder le silence

Si la Xbox Series S adopte une carrure compacte, celle de la Xbox Series X, sa version plus puissante, est davantage imposante avec ses 30 cm de hauteur et sa base carrée de 15 x 15 cm. Une taille qui a tout de même l’avantage d’assurer une bonne stabilité. Assurez-vous tout de même d’avoir assez de place pour l’installer, étant donné qu’elle rentre difficilement dans un meuble TV. Il est en effet conseillé de la garder en position verticale, pour un meilleur refroidissement. Heureusement, dans cette position et placée près d’un téléviseur par exemple, elle se fait facilement oublier avec son petit volume.

Ce format ne lui empêche tout de même pas d’être silencieuse, y compris lorsqu’elle fait tourner des jeux gourmands. On a d’ailleurs peiné à mesurer correctement bruits émis par la console, tant il était peu perceptible. Les parties s’enchaînent aussi sans excès de chaleur, ce qui est très rassurant.

Une console puissante qui en a dans le ventre

Côté performances, la Xbox Series X bénéficie d’un net gain de puissance par rapport à ses aînées, mais aussi, sans surprise, par rapport à la Series S. La Series X délivre une puissance de 12 TFlops, traduite par un CPU AMD Zen 2 8 cœurs à 3,6-3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 52 CU à 1 825 GHz, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 et un SSD 1 To avec la Xbox Velocity Architecture. Une configuration qui lui permet de lancer des jeux en 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 IPS selon les titres. Ajoutons à cela la possibilité d’utiliser le ray-tracing pour améliorer les effets de lumière, mais aussi la compatibilité avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour bénéficier d’un son vaste et immersif pour les services de SVOD. En revanche, le Dolby Vision n’est pas géré pour la lecture de Blu-ray. C’est dommage, car c’était déjà un souci sur la Xbox One X.

Cerise sur le gâteau, qui va d’ailleurs rassurer les détenteurs d’anciennes consoles signées Microsoft, la Series X assure une rétrocompatibilité Xbox 360 et Xbox One, ce qui permet de faire fonctionner la grande majorité des titres compatibles avec les anciennes consoles, mais en plus, ces jeux voient leur résolution et framerate augmenter. Une bonne manière de redécouvrir vos jeux. Et si ce modèle dispose bien d’un lecteur optique (qui fait par ailleurs office de lecteur Blu-ray), vous pourrez aussi profiter d’un très large catalogue de jeux grâce au Xbox Game Pass. Cet abonnement (9,99 euros par mois), l’une des forces principales de cette console, permet de découvrir une variété de titres, à moindres frais.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series X.

Si vous souhaitez découvrir d’autres consoles avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs consoles de jeux du moment.

