Cdiscount déstocke ce laptop gaming de Lenovo doté d’une RTX 3060 Max-P

Les RTX 4000 sont sorties sur les étals des marchands tech depuis plusieurs mois déjà mais cela ne doit pas pour autant expédier les RTX 3000 aux oubliettes, ces dernières étant encore capables de faire tourner les derniers jeux. Quelque chose d'aisément vérifiable avec ce Lenovo Legion 5 et sa RTX 3060 Max-P dont le prix chute de 999,99 euros à 789,99 euros chez Cdiscount en ce Black November.

Les Lenovo Legion sont parmi les PC portables gaming les plus en vus du marché, oscillant entre le milieu de gamme et le haut de gamme, leurs configurations proposent des performances sans compromis. Ce Lenovo Legion 5 ne fait pas exception, il embarque tout de même une RTX 3060 Max-P, une indication qui signifie que sa puissance n’est pas bridée, ainsi qu’un écran en WQHD rafraîchi à 165 Hz. Aujourd’hui, il profite d’une remise de 210 euros.

Le Lenovo Legion 5 15ITH6H en bref

Une RTX 3060 Max-P avec un Intel Core i5-11400H

Un écran IPS-LCD en WQHD et rafraîchi à 165 Hz

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu de 999,99 euros, le Lenovo Legion 5 15ITH6H est maintenant disponible en promotion à 789,99 euros chez Cdiscount. De plus, une souris Lenovo IdeaPad Gaming M100 RGB est inclus dans le package. Précisons toutefois qu’aucun OS n’est installé sur ce laptop.

Une carte graphique aux performances maximales

À l’époque de la sortie des RTX 3000, les constructeurs de PC portables gaming indiquaient si la carte graphique était Max-Q ou Max-P, un sigle que l’on ne retrouve plus avec les RTX 4000. Les GPU Max-P comme la RTX 3060 embarqué dans ce Lenovo Legion 5 sont celles dont le TDP n’est pas bridé et dont tout le potentiel peut être exploité. Il n’y a donc aucun souci pour faire tourner les derniers jeux AAA en Full HD, et même en Quad HD, mais l’usage du ray-tracing et du DLSS 2.0 doit toutefois se faire avec parcimonie.

Avec la carte graphique, ce Lenovo Legion 5 tourne avec un Intel Core i5-11400H, un processeur à six cœurs cadencé à 2,7 GHz et pouvant atteindre une fréquence d’horloge maximale de 4,5 GHz. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR4 et par une solution graphique dédiée, Intel Iris Xe, sur laquelle le Lenovo Legion 5 bascule lorsqu’elle n’a pas besoin de la puissance de la RTX 3060. Le stockage est quant à lui assuré par un SSD NVMe PCIe 3.0 de 512 Go et un deuxième emplacement de stockage est libre.

Un écran haute définition et ultra-fluide

Alors que la plupart des PC portables gaming de 15,6 pouces se contentent d’une définition Full HD, la dalle IPS-LCD de ce Lenovo Legion 5 est en définition WQHD (2 560 x 1 440 pixels), ce qui lui confère une très bonne résolution, mais aussi des angles de vision ouverts. Cet affichage se dote aussi d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui rend ce Lenovo Legion 5 assez fluide pour être adapté à tous les types de jeux vidéo et ne rien manquer de l’action qui s’y déroule, même quand tout va à cent à l’heure !

Ce Lenovo Legion 5 se dote d’une connectique complète et d’un châssis robuste de 2,4 kg, cela est notamment dû à la RTX 3060 Max-P. Étant donné que cette carte graphique n’est pas bridée au niveau de sa puissance, elle génère plus de chaleur et le châssis se doit d’être mieux aéré pour évacuer la chaleur plus facilement. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 7h30 mais il faut sûrement revoir ce chiffre à la baisse vu la puissance exigée par cette configuration.

Afin de comparer le Lenovo Legion 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.