Ninebot Max G30 : une trottinette électrique endurante (65 km) est 300 € moins chère

La Ninebot Segway KickScooter Max G30 est une très bonne référence de trottinette électrique, avec son autonomie de 65 km et ses pneus anti-crevaisons rassurants. Un modèle que l'on peut en plus trouver bien moins cher actuellement, puisque Geekbuying le propose à 499 euros au lieu de 799 euros.

Celles et ceux qui souhaitent se procurer une trottinette électrique de qualité, mais qui ne savent pas vers quelle marque s’orienter, pourront sans souci se tourner vers Segway-Ninebot. Cette dernière conçoit en effet des modèles puissants et endurants, mais parfois bien trop onéreux pour le commun des mortels. Heureusement, des promotions permettent d’adoucir la facture, surtout sur les anciennes références dont le rapport qualité/prix devient excellent. C’est notamment le cas avec la Ninebot Segway KickScooter G30 Max, une trottinette électrique très endurante dont le prix passe sous la barre des 500 euros grâce à deux promotions cumulables.

Les points forts de la Ninebot Segway KickScooter Max G30

Un pliage facile

Une excellente autonomie

Une bonne puissance

Initialement proposée à 799 euros, puis réduite à 561 euros, la Ninebot Segway KickScooter Max G30 peut désormais vous revenir à 499 euros chez Geekbuying grâce au code promo GKB231150 à indiquer dans le panier, ainsi qu’à une réduction supplémentaire activée si l’on choisit Paypal ou le paiement en trois fois pour régler la commande.

Une trottinette facile à plier… mais un peu lourde

Si vous cherchiez un poids plume sur le marché des trottinettes électriques, la Ninebot Segway KickScooter Max G30 pourrait ne pas vous convenir. En effet, avec ses 19 kg, elle se révèle un peu lourde et risque d’être pas mal encombrante lors de vos déplacements intermodaux. Heureusement, la marque a pensé à contrer ce petit défaut peu pratique avec un système de pliage en un « clic », qui prend littéralement trois secondes. De quoi se faciliter grandement la vie pour la porter à la main, ou même pour la ranger dans le coffre d’une voiture ou dans un appartement. Et puis il faut dire que son poids important lui permet d’offrir à son utilisateur une bonne stabilité, d’autant que son corps en alliage d’aluminium promet une belle solidité.

Autrement, la KickScooter Max G30 résiste efficacement aux éclaboussures d’eau (IPX5), ce qui permet de l’utiliser même sous la pluie sans inquiétude. Concernant sa charge maximale, celle-ci ne dépasse pas les 100 kg.

Une excellente endurance pour rouler longtemps

Pour rouler, la Ninebot Segway KickScooter Max G30 peut compter sur une puissance nominale de 350 W, ce qui lui permet d’atteindre les 25 km/h rapidement et sans difficulté. Les pneus anti-crevaison de 10 pouces absorbent de leur côté les chocs et même si des clous viennent les percer, l’air ne fuira pas, promet la marque. Toutefois, sachez que la Max G30 n’est pas équipée d’amortisseurs. La trottinette est par ailleurs capable de gravir des pentes inclinées jusqu’à 20 % et met aussi plusieurs modes de conduite (Eco, Standard, Sport) à disposition. Le mode choisi sur le moment sera d’ailleurs affiché sur l’écran LED présent entre les poignées de la trottinette. Un écran sur lequel on peut d’ailleurs voir l’état de la batterie.

Ce qui nous amène à parler du véritable atout de ce modèle, qu’on a gardé pour la fin : son autonomie. Selon la marque, la Max G30 est capable de parcourir une distance de 65 km avant de tomber en rade, ce qui en fait un excellent score. Il sera ainsi possible de faire plusieurs trajets courts en ville avant de devoir passer par la case recharge. En parlant de recharge, notez que 6 heures seront nécessaires pour que la batterie se remplisse entièrement. Enfin, une application est disponible pour notamment permettre de verrouiller la trottinette avec une fonction anti-vol.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

