Samsung Galaxy A54 : presque moitié prix pour ce milieu de gamme presque parfait

Il est difficile de croire qu'un modèle milieu de gamme qui a tout d'un premium ne vaut pas plus de 300 euros. C'est pourtant le cas avec le Samsung Galaxy A54, dont le prix passe de 499 euros à 279 euros chez Rakuten à l'occasion du Single Day.

Le Single Day est une nouvelle occasion de faire de très bonnes affaires sur des produits tech qui valent réellement le détour et qui affichent en plus, de base, un excellent rapport qualité/prix. Le Samsung Galaxy A54 fait justement partie de ce genre de références hyper recommandables. Présent dans notre top 3 des meilleurs smartphones de Samsung, et même dans celui des meilleurs smartphones tout court en 2023, ce modèle propose une excellente fiche technique (écran OLED 120 Hz, autonomie de feu, feeling premium…) tout en affichant un prix de lancement réellement contenu. C’est toutefois pendant ce Single Day que son tarif est encore plus agressif grâce à une réduction de 220 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy A54

Un sublime écran Super AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces

Jusqu’à cinq ans de mise à jour

Deux jours d’autonomie sans forcer

Lancé à 499 euros, puis réduit à 309 euros, le Samsung Galaxy A54 (8+128 Go) est désormais affiché à 279 euros sur Rakuten grâce au code promo SINGLES30. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 15,45 euros offerts sur votre prochaine commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A54. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A54 au meilleur prix ?

Un écran sublime qui respire le premium

Le Samsung Galaxy A54 a beau être présenté comme un smartphone de milieu de gamme, son écran pourrait presque nous faire penser qu’il appartient plutôt à la catégorie des smartphones premium. Admirez plutôt : dalle Super AMOLED de 6,4 pouces, Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1275 cd/m²… Bref, un écran très agréable à utiliser au quotidien, très fluide et bien lumineux, mais peut-être un poil trop petit pour celles et ceux qui préfèrent les très grands écrans. Samsung a tout de même décidé de sortir le grand jeu et ça se ressent largement. Autrement, côté design, le Galaxy A54 affiche une esthétique proche de celle du très haut de gamme Galaxy S23, avec un dos en verre plat. Petit bémol tout de même pour les traces de doigts qui ont tendance à y apparaître.

Le Galaxy A54 parvient aussi à se démarquer de la concurrence avec son suivi logiciel, qui est tout simplement excellent. L’interface One UI 5.1 bénéficiera même de quatre ans de mises à jour majeures, ainsi que de cinq ans de patchs de sécurité. Généralement, ce sont les smartphones haut de gamme qui peuvent proposer un tel suivi. Et pour ne rien gâcher, One UI a profité de nombreux ajouts de fonctionnalités, comme les modes et les routines, ou encore la possibilité d’empiler les widgets les uns sur les autres.

Un suivi logiciel rare sur cette gamme de prix

Côté performances, le Galaxy A54 embarque une puce Exynos 1380, épaulée par 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui ne permet peut-être pas de jouer à certains jeux 3D avec les réglages graphiques les plus élevés, mais le smartphone est tout de même capable d’assurer le minimum attendu, avec un niveau de détail peu élevé. Si l’on pousse davantage le smartphone, ce dernier pourrait chauffer, sans pour autant être bouillant. Dans l’ensemble, la fluidité est de mise pour les tâches simples, heureusement. Côté autonomie, le Samsung Galaxy A54 est doté d’une batterie de 5 000 mAh grâce à laquelle on peut utiliser le smartphone durant une journée complète, voire jusqu’à deux journées avec une utilisation plus modérée. Sa recharge est en revanche un gros point noir : le smartphone passe de 4 % à 100 % de batterie en… 1h22.

Enfin, concernant ses capacités en photo, le Samsung Galaxy A54 embarque un capteur principal de 50 mégapixels (contre 64 mégapixels pour le A53), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. L’appareil photo principal donne pleinement satisfaction dans la majorité des situations, avec un bon niveau de détail et une colorimétrie même un peu flatteuse. Il est même possible de tourner en 4K (3840 x 2160 pixels) à 30 FPS.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A54.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Single Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.