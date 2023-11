Game Awards : où trouver les meilleurs jeux de l’année aux meilleurs prix ?

La liste des meilleurs jeux de l'année 2023 des Game Award vient d'être communiquée et c'est un très grand cru. Si jamais vous en avez loupé ou que vous attendiez les baisses de prix pour vous y mettre, voici comme les trouver et y jouer sans vous ruiner.

Les Game Awards, c’est un peu le festival de Cannes du jeu vidéo, mais en version américaine. Cette cérémonie se déroulant en fin d’année récompenses les meilleurs jeux de l’année dans chaque catégorie (jeux mobiles, meilleure bande originale, meilleurs jeux de courses, etc.). Vient alors le verdict définitif concernant l’élection du jeu de l’année et en 2023, on peut dire que la cuvée fut de qualité. La liste a été communiquée hier et voici les jeux nommés :

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The legend of Zelda: Tears of the kingdom

Évidemment, tout le monde n’a pas eu la chance de pouvoir tous les essayer, mais il est possible de se rattraper avant le verdict final qui tombera le 7 décembre. Nous vous avons donc trouvé les meilleurs prix pour se les offrir sans avoir à débourser une fortune avant Noël.

Alan Wake 2

Plus de 10 ans après la sortie du premier opus, Remedy Entertainment a enfin sorti la suite de son jeu culte Alan Wake. L’écrivain éponyme affronte de nouveau ses cauchemars, dans un jeu plus horrifique qui renouvelle la formule avec brio ! Le jeu n’est malheureusement, le jeu n’est pas encore distribué en version boite et le choix de l’éditeur a été de se concentrer sur le dématérialisé, et ce, sur chaque version consoles et PC.

Sur Xbox et PS5, le jeu est commercialisé sur les stores à 59,99 euros sur le Microsoft Store et le Playstation Store en version standard et 79,99 euros en version Deluxe. La version PC est commercialisée exclusivement sur l’Epic Game Store à 49,99 euros en version standard et 69,99 euros en version Deluxe.

Le jeu étant sorti récemment (27 octobre 2023), en attendant des baisses de prix sur consoles, vous pouvez opter pour des carte PSN d’une valeur de 60 euros et Xbox d’une valeur de 75 euros sur Amazon.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 est sans aucun doute l’un des meilleurs titres de cette année 2023 pour de nombreux amateurs de RPG. Le titre de Larian Studios a poussé très loin les limites du RPG à l’occidentale avec une formule quasi parfaite permettant de faire une aventure quasi unique pour chaque joueur en plus d’offrir un aboutissement technique jamais vu pour un jeu ce genre.

Là encore, le jeu n’étant pas distribué en version physique sur consoles et PC, nous vous conseillons d’opter pour les cartes-cadeau PSN et Xbox pour vous l’offrir sans devoir passer par les stores.

Marvel’s Spider-Man 2

La suite tant attendue du premier épisode de l’araignée par Insomniac n’a pas déçu les fans. Le titre est plus abouti techniquement, New York est plus réaliste que jamais et le plaisir de jeu couplé au scénario est encore un cran au-dessus. Clairement, on est en face d’un des meilleurs jeux d’action aventure de l’année.

Resident Evil 4

Le remake du légendaire Resident Evil 4 sortis en début d’année n’a pas déçu les fans de la première heure. Le jeu est une merveille d’authenticité et de relecture du jeu original tout en ajoutant un aspect horrifique que Capcom a su développer avec brio avec les derniers épisodes en date de la série. Sans doute le meilleur jeu d’action de l’année.

Super Mario Bros. Wonder

Nintendo, toujours en embuscade. Oui, Super Mario Bros. Wonder est déjà un jeu culte. Avec ce retour à la plateforme en 2D, cet épisode n’a pas à rougir de son héritage. Le jeu est tout simplement magnifique, les niveaux sont funs, la musique est parfaite, les trouvailles de game design et les niveaux sont incroyables. Bref, il faut jouer à Super Mario Bros. Wonder pour s’apercevoir à quel point l’orfèvrerie de Nintendo n’a pas d’équivalent.

The legend of Zelda: Tears of the kingdom

Cette sélection de jeux de l’année ne pouvait pas se finir sans inclure The legend of Zelda: Tears of the kingdom. On peine encore à croire qu’un tel jeu puisse tourner sur une Switch datant de 2016. Même s’il reprend la formule monde ouvert ainsi que la carte du premier épisode, TOTK est infiniment plus ambitieux avec des idées de mécaniques de jeu, notamment celle des véhicules, qui transforment le jeu.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.