Black Friday : les télescopes connectés Unistellar sont à prix cassés

Les télescopes connectés ont deux raisons d'être : franchir la barrière de la pollution lumineuse sans avoir recours à un matériel de professionnel et permettre à n'importe qui, même à ceux qui n'ont jamais utilisé de télescope de leur vie, de se lancer dans l'observation des étoiles. C'est la promesse de ces télescopes Unistellar actuellement en promotion chez la Fnac et qui n'attendent que de trôner sous le sapin de Noël.

On pourrait croire qu’observer les étoiles est réservée à une caste de passionnés ayant le temps et les moyens pour s’y adonner, mais les télescopes connectés ont changé la donne. L’un des acteurs phares de ce marché est une jeune start-up marseillaise fondée en 2015, Unistellar, dont les télescopes eQuinox 2 et eVscope 2 sont en promotion en amont du Black Friday. Ils profitent respectivement d’une réduction de 500 euros et de 1 000 euros et feront ainsi un merveilleux cadeau de Noël !

Que sont les télescopes connectés Unistellar ?

Des télescopes pour observer les étoiles, même en ville

Une base de données célestes ultra-complètes

Simples à utiliser, si bien qu’ils conviennent aux néophytes

Au lieu de 2 499 euros habituellement, l’Unistellar eQuinox 2 est maintenant disponible en promotion à 1 999 euros sur le site officiel. Idem pour l’Unistellar eVscope 2, actuellement proposé avec une baisse de prix allant de 4 499 euros à 3 499 euros, toujours sur le site officiel. On les trouve tous les deux au même prix chez la Fnac.

Unistellar eQuinox 2 : le télescope intelligent

Le premier but d’un télescope connecté est d’être simple d’utilisation, il ne nécessite pas de connaissances pointues en astronomie pour s’en servir correctement. Ici, pas d’allers-retours incessants pour dénicher un astre en particulier, à l’instar de ces lunettes astronomiques géantes que l’on trouve dans les observatoires, l’eQuinox 2 est motorisé. Il suffit de rentrer des coordonnées via l’application d’Unistellar (disponible sur iOS et Android) pour que le télescope se dirige automatiquement vers l’objet céleste désiré et l’affiche sur smartphone ou tablette.

Ce télescope est doté d’un capteur de 6,2 Mpx avec une focale de 450 mm ainsi qu’un espace de stockage de 64 Go pour stocker les photographies des observations. L’un de ses principaux atouts est sa capacité à passer outre la pollution lumineuse grâce à un algorithme de traitements d’image qui filtre les lumières de la ville. Enfin, il est possible d’utiliser l’eQuinox 2 en pleine nature pour obtenir des images plus naturelles, sa batterie lui assure une autonomie de 11 heures et il fonctionne sans problème dans les environnements froids. Il faut toutefois l’accompagner d’un pare-pluie en cas de temps humide.

Unistellar eVscope 2 : l’optique en plus

L’Unistellar eVscope 2 arbore quasiment la même fiche technique que l’eQuinox 2 à quelques différences près, sa résolution est de 7,7 Mpx et son autonomie de 9 heures est légèrement plus faible. Alors pourquoi cette différence de 2 000 euros avec l’eQuinox 2 ? La qualité de fabrication est la même, ainsi que le fonctionnement et les deux télescopes disposent de la même base de données célestes avec les coordonnées de pas moins de 5 000 galaxies, nébuleuses et amas et de 37 millions d’étoiles.

Ce qui fait toute la différence est que l’eVscope 2 est accompagné d’un oculaire Nikon qui permet d’observer les étoiles de manière plus traditionnelle en y collant son œil. L’oculaire a été conçu pour apporter un confort visuel pendant les longues sessions d’observation, même pour les personnes qui portent des lunettes, et la mise au point s’effectue à l’ancienne, avec une molette sur le côté du tube. Enfin, il faut obligatoirement munir ce télescope d’un filtre solaire si l’on compte faire des observations en plein jour, ou du soleil plus directement, ou l’on risque de se brûler la rétine.

Puissant, polyvalent et simples d’utilisation, ces télescopes connectés Unistellar sont une porte d’entrée idéale pour les passionnés des étoiles et de l’espace.

