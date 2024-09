Amazon casse le prix du distributeur de croquettes connecté made by Xiaomi pendant les French Days

Si vous souhaitez pouvoir nourrir votre animal de compagnie à distance et en toute sécurité, vous pouvez opter pour le distributeur de croquettes Xiaomi Smart Pet Food Feeder. Il s’agit d’un très bon rapport qualité/prix, puisque actuellement, on peut le trouver à 55,34 euros au lieu de 129,99 euros sur Amazon.

Ceux qui ont (l’immense) joie de vivre avec des animaux de compagnie savent à quel point un distributeur de croquettes connecté peut avoir son utilité au quotidien. Pouvoir fournir la juste quantité de croquettes et gérer à distance la distribution du repas de votre chat ou de votre chien permet, en effet, d’avoir l’esprit tranquille, y compris quand on laisse son animal seul (pas trop longtemps, évidemment). Si ce genre d’appareil vous intéresse, vous et votre boule de poils, sachez que le modèle conçu par Xiaomi est tout à fait recommandable, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est à moitié prix en ce moment et spécialement pour les French Days.

Les atouts du Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Une étanchéité maîtrisée

Une capacité de 1,8 kg de croquettes

Tout est pilotable depuis l’application Xiaomi Home/Mi Home

D’abord affiché à 129,99 euros, le Smart Pet Food Feeder de Xiaomi est actuellement vendu à 55,34 euros sur Amazon avec le code promo FD10.

Une sécurité bien étudiée

Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder se présente sous la forme d’un bloc de 3 kg et mesure 31,1 par 18 par 38,7 centimètres. Pas un mastodonte, donc. Discret, il peut ainsi être calé dans un coin de votre pièce sans qu’il prenne trop de place. Il est pourtant capable de stocker une grosse quantité de croquettes, à savoir 1,8 kg maximum. Selon la marque, c’est suffisant pour nourrir un chat ou un petit chien pour une durée de 15 à 20 jours. On en profite d’ailleurs pour préciser que Xiaomi déconseille l’utilisation de ce distributeur aux animaux domestiques âgés de moins de trois mois ou aux chiens de grande taille. Autrement, le Smart Pet Food Feeder est tout à fait sécurisé grâce à son verrouillage bien étudié et la désactivation du distributeur en cas de résistance pour éviter les blessures aux pâtes. Ajoutons à cela la présence d’un cordon en nylon tressé qui résistera très bien aux mordillements.

Ce distributeur de croquettes permet par ailleurs de garder les croquettes bien au sec grâce à son joint d’étanchéité en silicone, qui bloque l’air et ralentit donc l’oxydation des précieux mets de vos animaux, mais aussi grâce à ses cartouches déshydratantes, qui permettent de maintenir les croquettes bien fraîches. Le compartiment alimentaire, l’agitateur, la lame de distribution et le bol en acier inoxydable peuvent, de leur côté, être très facilement nettoyées.

Un appareil connecté hyper pratique

L’atout majeur du Smart Pet Food Feeder est évidemment celui de pouvoir distribuer automatiquement et de manière bien fluide les croquettes de vos colocataires poilus. Grâce à l’application Xiaomi Home/Mi Home, vous pourrez ainsi définir des heures fixes pour le versement des croquettes chaque jour, et même une quantité précise. Vous pourrez également verser des croquettes supplémentaires à distance via cette même application. Cette dernière vous permet aussi de suivre en temps réel la quantité restante d’aliments dans le distributeur. Des rappels de recharge peuvent aussi vous être envoyés si besoin.

Notez enfin que le Smart Pet Food Feeder peut contenir des croquettes de 5 à 12 mm en taille et que même en cas de coupure d’électricité, une alimentation de secours composée de quatre piles AAA assurera la distribution des croquettes de vos compagnons.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références bien utiles au quotidien qui pourront vous faciliter la vie avec vos boules de poils, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires pour chats et chiens du moment.

