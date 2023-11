Dyson brade encore plus son aspirateur balai le plus abordable pour le Black Friday

Vous aviez l'intention de vous offrir un nouvel aspirateur pendant le Black Friday ? Pas besoin d'attendre puisque le Dyson V8 est aujourd'hui 100 euros moins cher et passe donc de 399 euros à seulement 299 euros sur le site officiel de la marque.

Pour le Black Friday, vous êtes à la recherche d’un balai aspirateur puissant et maniable pour expédier l’une des corvées les plus fatigantes, vous pourrez bien sûr vous tourner vers les gammes conçues par Dyson, qui domine le marché, un peu comme un Apple côté smartphones. Mais, la qualité a un prix, on ne peut pas tous se permettre de mettre une fortune dans un aspirateur. Dyson l’a bien compris et a tenu à rendre sa référence, le V8 (non ce n’est pas la puissance du moteur), un peu plus abordable sur son propre site avec 100 euros de réduction.

Les points essentiels du Dyson V8

Un balai aspirateur très maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

D’abord proposé à 399 euros, le Dyson V8 est désormais affiché à 299 euros sur le site de Dyson.

Un balai maniable à l’aise partout

Le V8 dispose de ce format stick sans fil caractéristique du constructeur qui favorise grandement sa prise en main. L’autre atout de ce format, c’est sa légèreté, puisqu’il ne pèse que 2,6 kg. On pourra donc très facilement le déplacer, et même aspirer du sol au plafond ou sur des meubles en hauteur. Notez aussi qu’il pourra se transformer en aspirateur à main en un seul geste si vous souhaitez qu’il ne fasse qu’une bouchée des miettes sur votre table après votre repas, par exemple.

Le V8 s’accompagne de plusieurs accessoires, comme une brosse dotée d’un rouleau doux pour capturer les gros débris, une brosse Motorbar qui décollera efficacement la poussière des moquettes et retirer la poussière fine des sols durs ou encore une mini brosse motorisée pour enlever des poussières incrustées dans des espaces confinés. Un long suceur et un accessoire combiné compléteront le tout.

Une puissance assurée

Le Dyson V8 est très à l’aise pour débarrasser vos sols de toutes les poussières de manière puissante grâce à son moteur capable d’effectuer près de 110 000 tours par minute. La technologie cyclonique 2 Tier Radial se chargera quant à elle de fournir une forte puissance afin de propulser la poussière dans le réservoir et de la filtrer efficacement, ce qui augmente là encore les performances de l’aspiration. Pour couronner le tout, le V8 est capable de capturer les allergènes et de rejeter un air bien plus propre.

Pour ce qui est de son autonomie, le Dyson V8 peut fonctionner 25 minutes sur une seule charge avec la brosse motorisée, et jusqu’à 40 minutes avec les brosses passives. En mode Max, qui requiert bien plus de puissance, le balai aspirateur ne pourra pas excéder les 7 minutes de fonctionnement. La recharge complète prendra quant à elle 5 heures maximum. En ce qui concerne le vidage du collecteur, un mécanisme astucieux et hygiénique vous permettra d’éjecter la poussière en un seul geste sans avoir à mettre vos mains dans la saleté.

