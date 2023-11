Samsung Galaxy A34 : ce smartphone se donne des airs premium mais il est surtout à -26 %

Le Black Friday et le Cyber Monday ont pris fin, mais quelques bonnes affaires sont encore présentes chez les e-commerçants de la high-tech. Par exemple, pour les personnes qui recherchent un nouveau smartphone bon, mais pas trop cher, le Samsung Galaxy A34 avec ses airs de haut de gamme est disponible en promotion chez Ubaldi à 293 euros au lieu de 399 euros.

Réputé pour la qualité de ses smartphones haut de gamme de la série Galaxy S, Samsung tire son épingle du jeu également sur le segment du milieu de gamme avec les Galaxy A. Preuve en est avec le Samsung Galaxy A34, un modèle sorti cette année au design largement inspiré du Galaxy S23 et qui ne fait pas que se donner des allures premium. Alors que le Black Friday et le Cyber Monday ont pris fin, le Samsung Galaxy A34 est disponible avec une réduction de 26 % chez Ubaldi.

Le Samsung Galaxy A34 en quelques mots

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

L’expérience One UI 5.1 réussie avec quatre ans de mises à jour

Un capteur principal de 48 Mpx très bon

Une autonomie d’une journée et demie

Au lieu de 399 euros habituellement, le Samsung Galaxy A34 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 293 euros chez Ubaldi avec le code promo 3DAYS4623.

Le meilleur dans sa tranche de prix

De dos, le Samsung Galaxy A34 ressemble trait pour trait au Galaxy S23 avec des finitions en plastique plutôt que de l’aluminium, mais c’est assez convaincant pour qu’il ait l’air d’un smartphone premium. Seul l’avant est terni par un écran aux bordures larges et une encoche en U sur le front. Pour ce qui est de l’écran justement, le Galaxy A34 se dote d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement alternant entre 60 Hz et 120 Hz. Sur la colorimétrie, le Delta E et la température des couleurs, le Galaxy A34 fait mieux que le Galaxy S23 en mode SDR, d’où ses airs de haut de gamme.

Pour ce qui est de l’interface, nous ne sommes jamais déçus par l’expérience One UI 5.1, toujours aussi complète. Même si ce smartphone ne fait pas profiter des mêmes fonctionnalités que ses grands frères du segment haut de gamme, il bénéficie de quatre ans de mises à jour majeures et c’est un énorme atout. Du côté de l’autonomie, ce smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh capable de tenir une journée et demie. En revanche, la recharge est bloquée à 25 W et il faut attendre plus d’une heure et demie pour une charge complète.

Convaincant en photo

Le Samsung Galaxy A34 peut compter sur un MediaTek Dimensity 1080 associé à 6 Go de RAM pour assurer une utilisation fluide, que ce soit pour la navigation, le multitâche ou le lancement d’applications. Ça se complique lorsqu’il aborde les gros jeux du Play Store. Par exemple, nous avons fait tourner Fortnite et Genshin Impact en « Moyen » à 60 FPS durant notre test et, même dans ces conditions, le Galaxy A34 n’échappait pas aux ralentissements et à la chauffe.

Heureusement, le Samsung Galaxy A34 se défend mieux sur le terrain de la photo. Il embarque un capteur principal de 48 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 5 Mpx (f/2,4). À l’avant, c’est un capteur frontal de 13 Mpx (f/2,2) qui permet de prendre des selfies. L’ultra grand-angle et le capteur frontal sont corrects, le capteur macro est quant à lui inutile, mais notre préférence va largement au capteur principal. Que ce soit la netteté, la luminosité ou la colorimétrie, il arrive à tout gérer et propose même un mode 48 Mpx intéressant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A34.

