109 €, c’est le prix de cet écran PC Acer aussi bon pour la bureautique que le gaming

Pour celles et ceux qui ont besoin d'un nouvel écran PC polyvalent sans avoir à payer une énorme somme, voici l'Acer EK27Hbi. Cet écran de 27 pouces n'est pas le plus performant du marché, ni le plus esthétique, ni le plus ergonomique. Mais il reste efficace et il est sûrement l'un des plus abordables avec son prix qui passe de 149 euros à seulement 109 euros chez E.Leclerc.

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

Avec sa dalle de 27 pouces et sa définition en Full HD, cet écran PC Acer EK27Hbi est assez bien doté pour travailler efficacement, mais il peut également offrir une expérience gaming confortable avec son taux de rafraîchissement de 100 Hz et AMD FreeSync, le tout pour un peu plus de 100 euros. En ce moment, cet écran PC Acer polyvalent est l’un des modèles les plus abordables du marché grâce à cette réduction de 27 % chez E.Leclerc.

L’Acer EK27HBi en quelques mots

Une dalle VA en Full HD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Avec la technologie AMD FreeSync

Au lieu de 149 euros habituellement, l’Acer EK27Hbi est maintenant disponible en promotion à 109 euros chez E.Leclerc.

Un écran sans prétention pour la bureautique

Pour les personnes qui recherchent un écran sobre et même discret, l’Acer EK27Hbi a de quoi plaire. Son châssis carré n’offre que le strict nécessaire sur ce pied qui lui permet d’être réglable uniquement en inclinaison. Il a également une norme VESA 100 x 100 afin de le fixer à un mur ou à un support d’écran. Pour ce qui est de la connectique, nous n’avons que le minimum syndical avec un port HDMI 1.4, un connecteur VGA et un port jack 3,5 mm.

L’écran de 27 pouces (diagonale de 68,6 cm) se compose d’une dalle VA en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), aux bordures fines et en format 16:9. À l’instar d’une dalle IPS, une dalle VA confère des angles de vision ouverts, en revanche, elle ne cherche pas un taux de rafraîchissement élevé, mais plutôt un rapport de contraste de haut vol pour une meilleure qualité d’affichage. À la dalle de l’Acer EK27HBi s’ajoute également un traitement antireflet afin de pouvoir la rendre lisible, même si le soleil réfléchit ses rayons dessus.

Mais aussi le gaming avec une bonne fluidité

À ce prix et pour une dalle, VA, hors de question d’avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz ou de 165 Hz. L’Acer EK27HBi se contente d’un simple taux de rafraîchissement de 100 Hz. Cette fluidité est amplement suffisante pour la navigation Internet et le visionnage de vidéos et elle rendrait même le gaming confortable. Cet écran PC peut même se targuer d’une réactivité élevée avec un temps de réponse qui descend à une milliseconde.

Enfin, l’Acer EK27Hbi embarque la technologie AMD FreeSync, celle-ci permet de synchroniser la fréquence d’affichage de l’écran à la puissance du PC afin de prévenir certains défauts graphiques, tels que les déchirures, les saccades et les flous, et ainsi garantir une fluidité optimale. D’autres technologies sont présentes comme Flicker-Free qui prévient les phénomènes de scintillement et la fatigue oculaire, à l’instar de son système de réduction de lumière bleue.

Afin de comparer l’Acer EK27Hbi avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC bureautiques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.