DJI Pocket 2 : cette mini caméra stabilisée notée 9/10 revient à un super prix à l’approche Noël

La DJI Pocket 2 est une petite caméra qui se démarque non seulement par son format, mais aussi par sa stabilisation exemplaire et son excellente qualité vidéo. Si l'appareil vous tente pour vos vlogs, par exemple, sachez qu'Amazon la propose à 269 euros au lieu de 369 euros.

Annoncée en 2020, la DJI Pocket 2 est une petite caméra stabilisée de poche idéale pour le vlog, mais avant tout dédiée à celles et ceux qui souhaitent donner un rendu plus cinématographique à leurs vidéos quotidiennes. Ses atouts sont nombreux, d’où sa note de 9/10 obtenue lors de notre test, et il est en ce moment possible d’en profiter pour moins de 270 euros.

Les points forts de la DJI Pocket 2

Un format poche pratique

Une stabilisation bluffante

Une bonne qualité vidéo pour une si petite caméra

Lancée à 369 euros, la DJI Pocket 2 est désormais affichée à 269 euros sur Amazon.

Un modèle compact ultra-pratique

Comme son nom l’indique, la DJI Pocket 2 est une toute petite caméra compacte dont la hauteur ne dépasse pas les 12,5 centimètres. Son poids plume de 117 grammes est quant à lui tout à fait agréable, mais comme nous l’avons noté lors de notre test, cette petite taille n’offre bizarrement pas une prise en main optimale : les grandes mains auront en effet du mal à positionner leurs doigts sans boucher les micros. Retenez aussi que cette Pocket 2 est un produit fragile et ne sera pas vraiment taillé pour les vidéos sportives, contrairement à ce que proposent les action cams les plus connues du marché.

Une fois allumée, la DJI Pocket 2 se contrôle à l’aide de plusieurs boutons, permettant par exemple de lancer des vidéos ou encore de recentrer et retourner la nacelle mécanique à 3 axes. Mention spéciale pour le joystick, qui permet de contrôler manuellement les mouvements de la nacelle et surtout de réaliser des plans cinématographiques précis : il est ainsi possible de faire tourner la nacelle sans toucher à la position de la caméra elle-même. Les amateurs de vlogs apprécieront. L’écran tactile affiche de son côté un retour vidéo et permet le paramétrage de la caméra.

Des images en 4K et une stabilisation exemplaire

Alors que la première génération de la DJI Pocket souffrait d’une qualité vidéo moyenne en basses lumières et d’un champ de vision trop étroit, la Pocket 2 s’est bien rattrapée avec des images plus détaillées en basses lumières grâce à son capteur 1/1,7″ au lieu de l’ancien capteur 1/2,3″. Les vidéos tournées en journée sont quant à elles de très bonne qualité et très fluides pour une si petite caméra. Pour ce qui est du champ de vision, celui-ci grimpe à 93 degrés au lieu de 80 degrés sur l’ancien modèle. Ainsi, plus besoin de tendre complètement le bras pour être sûr de capter l’ensemble de son visage. De plus, on pourra profiter de la 4K à 60 ips, et même de ralentis en 1080p 240 fps dans de bonnes conditions lumineuses. Pour plus de créativité, les modes Time Lapse, Hyper Lapse et Motion Lapse sont évidemment de la partie.

N’oublions pas aussi l’un des principaux atouts de la DJI Pocket 2 : son excellente stabilisation mécanique, et non logicielle, de l’image. Les moteurs de la nacelle offrent en effet une stabilisation complète, c’est-à-dire sur les trois axes. Pour dire les choses simplement : elle est vraiment bluffante, malgré quelques petites saccades dans les mouvements verticaux.

Enfin, côté autonomie, la DJI Pocket 2 a pu tenir 1h48 en filmant en 4K à 30 ips et 1h40 en 1080p à 60 ips sur une seule charge. Pour une recharge complète, comptez seulement 1h de patience, mais on regrette vraiment l’absence de batterie amovible : veillez donc à garder une batterie externe sur vous si vous comptez filmer toute une journée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Pocket 2.

Si vous souhaitez découvrir des caméras davantage dédiées aux sportifs, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras d’action du moment.

