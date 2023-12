Super prix de Noël pour ce PC portable gaming doté d’une RTX 3070 Ti et d’un Ryzen 7

Si vous souhaitez vous offrir un PC portable taillé pour les sessions gaming nerveuses sans payer trop cher, vous pourrez par exemple opter pour l'Asus TUF Gaming A15, qui a de sérieux atouts. À commencer par son prix : Rue du commerce le propose en effet à 999 euros au lieu de 1 299 euros.

Parmi les gammes de PC portables conçus par Asus, on trouve notamment la série TUF, qui regorge de références taillées pour le gaming. Les configurations choisies par la marque sont généralement pointues, avec des processeurs et cartes graphiques récents qui offrent des expériences bien fluides. Le modèle A15, qui nous intéresse ici, renferme par exemple un Ryzen 7, une RTX 3070 Ti Max-P ou encore un SSD NVMe de 1 To. Un bon petit combo dont on peut actuellement profiter en dépensant moins de 1 000 euros.

Les points forts de l’Asus TUF Gaming A15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 3070 Ti + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 1 To

Windows 11 intégré

Initialement proposé à 1 299 euros, l’Asus TUF Gaming A15 est désormais affiché à 999 euros chez Rue du commerce.

Un combo puissant pour les joueurs exigeants

La configuration de l’Asus TUF Gaming A15 est évidemment son plus grand point fort, tant elle a été peaufinée par la marque pour permettre aux joueurs exigeants d’enchaîner les parties nerveuses sans accroc. Sous le capot de la machine, on trouve d’abord une puce AMD Ryzen 7 6800HS octo-core cadencée à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire vive ; une RAM que l’on peut d’ailleurs étendre jusqu’à 32 Go. Pour la partie graphique, on a droit à une RTX 3070 Ti Max-P avec 8 Go de GDDR6. Certes, cette carte ne fait pas partie de la série RTX 4000, bien plus récente et performante, mais avec une telle configuration, vous pourrez lancer sans problème les derniers jeux AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS.

Un SSD NVMe PCIe Gen 4.0 de 1 To complète le tableau, histoire de profiter de temps de chargement réduits et de lancements accélérés, en plus d’une capacité de stockage plus que confortable. Un emplacement M.2 2280 est aussi présent pour intégrer un deuxième SSD si besoin, pour encore plus de stockage. Autrement, qui dit configuration puissante, dit bien souvent effet de chauffe lors de parties intenses, mais heureusement, un système de refroidissement se chargera de minimiser les dégâts.

Une dalle réactive, des images fluides

L’Asus TUF Gaming A15 marque aussi des points grâce à son écran : une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, soit une diagonale assez grande pour ne louper aucun détail dans nos parties. Le taux de rafraîchissement grimpe quant à lui à 144 Hz, ce qui permet de profiter d’une fluidité exemplaire au cours des combos. S’agissant du design de l’ensemble, on a face à nous un châssis aux angles marqués et aux lignes plutôt agressives, avec en plus un éclairage LED rouge un peu tape-à-l’œil, mais qui a au moins l’avantage de faciliter l’utilisation du laptop dans les pièces sombres. La finesse et la sobriété ne sont donc pas son fort, pas plus que la légèreté puisqu’il pèse tout de même 2,2 kg.

Pour ce qui est de son autonomie, la marque promet environ 11h d’utilisation, mais vu la configuration de la machine, gourmande en ressources, il faut s’attendre à une endurance moindre, d’autant que l’autonomie dépend toujours de la nature des usages. Enfin, la connectique se compose d’un port HDMI 2.0, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, de deux port USB-C 3.2 Gen 1 (dont un DisplayPort 1.2), d’un port LAN et d’un port jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamers du moment.

