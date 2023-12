Philips Hue veut illuminer votre Noël avec cette offre : une Hue Go offerte pour une lampe Gradient Signe achetée

À l'approche de Noël, Boulanger propose un pack lumineux Philips Hue qui devrait vous aider à installer une ambiance chaleureuse près du sapin : pour une lampe à poser Gradient Signe achetée à 219,99 euros, une lampe portative intelligente Hue Go, d'une valeur de 89,99 euros, est offerte.

En matière d’éclairages connectés, pratiques pour installer une ambiance lumineuse personnalisée et chaleureuse à la maison, Philips Hue occupe très certainement la première place du podium. Parmi sa gamme très étendue d’appareils lumineux intelligents, on compte notamment la lampe longiligne à poser, la Gradient Signe, ou encore la Hue Go, une lampe ronde portative ; les deux pouvant diffuser des millions de couleurs différentes. Si ces deux produits vous intéressent, sachez qu’ils sont inclus dans un pack à un super prix.

Les points forts de ce pack Philips Hue

Une lampe fine et élégante qui diffuse jusqu’à trois couleurs différentes simultanément

Une lampe portative pratique équipée d’une batterie

Le choix entre 16 millions de couleurs + le protocole Zigbee

Jusqu’au 28 décembre, pour l’achat d’une lampe connectée Philips Hue Gradient Signe, affichée à 219,99 euros, la lampe portative Philips Hue Go, d’une valeur de 89,99 euros, est offerte chez Boulanger. Vous n’avez qu’à ajouter le premier produit dans votre panier pour que le second apparaisse automatiquement.

Une lampe élégante pour de jolis jeux de couleurs

La lampe LED Philips Hue Gradient Signe White & Color se présente sous la forme d’une barre fine lumineuse à poser dans le coin d’une pièce. Discrète, elle est aussi très élégante et s’intègre dans tous types de décoration d’intérieur. Son principal atout est de pouvoir projeter sur les murs un dégradé de couleurs particulièrement chaleureux, alors que les ampoules connectées standard de la marque ne peuvent diffuser qu’une couleur à la fois. Comme il est d’usage chez Philips Hue, vous pourrez choisir votre ensemble coloré parmi 16 millions de nuances disponibles sur l’application de Philips Hue. Jusqu’à trois couleurs peuvent être choisies simultanément pour qu’elles se fondent harmonieusement dans le dégradé.

Comme pour les autres produits signés Philips Hue, on pourra aussi contrôler la lampe à la voix grâce à la compatibilité avec les assistants Alexa et Google Assistant. Notez tout de même que l’ajout d’un pont de connexion, non fourni avec la lampe, est fortement conseillé : il vous permettra non seulement de profiter du protocole Zigbee, moins énergivore que le Wi-Fi, mais aussi d’avoir accès à une batterie de fonctionnalités, comme la création de routines d’éclairage ou encore la possibilité de simuler une présence à la maison en allumant la lumière même si on est absent du domicile. Sachez en revanche que le Bluetooth est disponible même sans pont : même si la portée est bien plus courte qu’avec la norme ZigBee, le contrôle de la lampe depuis l’application est possible. Enfin, la durée de vie de la Gradient Signe est tout à fait satisfaisante, puisque la marque promet pas moins de 25 000 heures d’illumination.

Une lampe portative que l’on peut transporter partout

La lampe Philips Hue Go, ici offerte, est un petit bol lumineux qui a le net avantage de ne pas avoir besoin d’être branché pour fonctionner. Il est en effet équipé d’une batterie rechargeable, ce qui lui permet d’être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Selon la marque, cette lampe nomade est capable de s’illuminer durant 2h30 en mode éclairage intelligent et jusqu’à 18h avec l’effet Bougie chaleureuse. Pour utiliser la Hue Go, rien de plus simple : tout est pilotable depuis l’application, là encore.

Vous pourrez ainsi créer votre propre ambiance lumineuse dans votre intérieur ou durant vos soirées en extérieur. Comme sur la Gradient Signe, les 16 millions de nuances colorées proposées par Philips Hue sont aussi de la partie, des plus froides aux plus chaudes idéales pour le soir. Plusieurs effets de lumière dynamiques sont également disponibles (Café du dimanche, Méditation, Forêt enchantée…) si vous manquez d’inspiration. Et là encore, les assistants Google Assistant et Alexa sont de la partie.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette marque d’éclairages intelligents, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien débuter avec les ampoules connectées Philips Hue.

