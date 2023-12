L’Apple TV 4K (2022) est une excellente box multimédia, surtout avec plus de 20 % de réduction

La Rolls Royce des boîtiers multimédia, voilà ce qu'est l'Apple TV 4K (2022), troisième génération d'un produit à succès. Avec sa nouvelle puce A15 Bionic, cet Apple TV 4K fait profiter des films et séries d'une sélection exhaustive des plateformes de streaming avec une qualité d'image et de son premium. Alors qu'il est rarement en promotion, ce boîtier voit son prix chuter de 189 euros à 149,99 euros dans sa version la plus boostée chez la Fnac, et de 169 euros à 134,99 euros pour la version la moins boostée sur Amazon.

Étant donné qu’il s’agit de LA référence ultime des boîtiers multimédia, on ne la présente presque plus. L’Apple TV 4K s’est décliné l’année dernière en une troisième génération qui intègre la puce A15 Bionic (celle-là même qui équipe l’iPhone 14) et gagne le support du HDR10+. Il est rare de trouver l’Apple TV 4K (2022) en promotion, mais aujourd’hui constitue une exception, sûrement grâce à l’approche de Noël, puisque le boîtier multimédia ultime est en ce moment disponible avec une réduction inédite de plus de 20 %.

Pourquoi nous recommandons l’Apple TV 4K (2022)

La qualité d’image et de son exceptionnelle

L’assistant vocal Siri réactif et utile

Un support exhaustif des services de streaming

Une interface tvOS fluide et épurée

Au lieu de 189 euros habituellement, l’Apple TV 4K (2022) dans sa version de 128 Go est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros chez la Fnac. Idem pour la version de 64 Go qui est en promotion à 134,99 euros au lieu de 169 euros chez Amazon.

Un petit boîtier avec la puce A15 Bionic dans le ventre

C’est à la faveur du passage à la puce A15 Bionic qu’Apple a rétréci son boîtier multimédia, le dernier Apple TV 4K tient littéralement dans la paume de la main avec ses 9 cm de côté et 3 cm de hauteur. Il n’en est que plus discret sur un meuble TV, mais aussi moins énergivore grâce à un SoC qui chauffe peu et un ventilateur qui a laissé sa place à un dissipateur thermique passif. Et pour info, l’iPhone 15 n’est pas le premier produit d’Apple à passer à l’USB-C, c’est en réalité la télécommande de l’Apple TV 4K, la Siri Remote, qui a pris les devants. À l’instar de la génération précédente, elle se montre pratique pour la navigation.

Au premier branchement, l’Apple TV 4K (2022) adopte par défaut la définition la plus élevée et la meilleure colorimétrie pour l’affichage, et ce sans compter les nombreux traitements d’image proposés par la puissance de l’A15 Bionic. Le boîtier accueille un nouveau format, le HDR10+, et supporte aussi les formats Dolby Vision, HDR10 et HDR HLG. Le HDR10+ n’apporte rien par rapport au Dolby Vision, mais peut justement être intéressant pour les TV ne disposant pas de ce dernier. La partie audio est elle aussi brillante avec les codecs AAC, ALAC, FLAC et plusieurs formats Dolby Digital, mais dommage que l’Apple TV 4K fasse encore l’impasse sur le DTS.

tvOS et Siri au top !

L’Apple TV 4K peut toujours compter sur l’interface fluide et épurée de tvOS pour rendre son utilisation agréable. Lors d’un premier usage, l’utilisateur est guidé pas à pas grâce à des conseils affichés à l’écran et c’est encore mieux si l’on a un écosystème Apple avec iPhone, MacBook, iPad, etc… dans la maison. Lorsqu’un de ces appareils est approché de l’Apple TV 4K (2022)… tadaaaa ! L’Apple ID y est transféré et l’appareil en question peut alors faire office de télécommande lorsqu’il s’agit de saisir du texte ou un mot de passe.

Qui dit Apple dit évidemment que certaines fonctionnalités sont exclusives à l’écosystème Apple. Nous venons de citer le transfert de l’Apple ID, il y a également la compatibilité à l’audio spatial avec les AirPods Pro 2, les AirPods 3 ou encore les AirPods Max afin de rendre l’écoute des séries ou de ses titres préféres encore plus plaisante. Enfin, l’assistant vocal Siri est également de la partie. On y fait appel en pressant la touche latérale de la Siri Remote, l’assistant se montre réactif au quart de seconde à chaque commande vocale et affiche les résultats instantanément à l’écran.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple TV 4K (2022).

