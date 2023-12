Un écran PC gaming pour Noël ? Celui de Lenovo en 240 Hz n’est qu’à 169 €

Lenovo propose une large gamme d'écrans PC Légion pour gamers et la qualité est au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle R25F-30 à 240 Hz qui passe de 229 euros, à 169 euros seulement.

Rapide comme l’éclair, cet écran Lenovo Légion propose un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz et un de temps de réponse de 0,5 ms. Plus d’excuse pour louper sa cible. Intéressés par cette configuration ? Alors, vous allez être ravis d’apprendre que cette référence perd 26 % de son prix.

Pourquoi choisir le moniteur Lenovo R25F-30 ?

Une dalle VA de 24,5″ en définition FHD

Le combo parfait : 240 Hz + 0,5 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Habituellement proposé à 229,99 euros, l’écran PC Lenovo R25F-30 s’affiche aujourd’hui à 169,99 euros sur le site Darty, après 26 % de remise.

Une fiche technique quasi irréprochable

Un écran gaming peut faire la différence lors de vos parties. Avec le Legion R25F-30, le constructeur Lenovo propose un moniteur qui se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus.

Sa dalle impressionne par sa fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 240 Hz, mais également son temps de réponse de seulement 0,5 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. Et ce n’est pas tout, ce moniteur est compatible AMD FreeSync Premium, afin de profiter de parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades.

Une simple définition Full HD sur une petite diagonale

Ce moniteur n’est pas sans défaut. On a droit à une dalle VA de 24,5 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Dommage, on aurait apprécié du QHD, mais pour son tarif, on lui pardonnera.

Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes. Concernant son design, son pied est assez imposant, mais il fait le jeu du minimalisme avec un cadre aux bords fins sur 3 côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. Quant à sa connectique, elle regroupe l’essentiel : deux ports HDMI, un DisplayPort, ainsi un port jack 3,5 mm pour y brancher des enceintes, par exemple.

