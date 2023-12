Google Pixel 7 Pro : ce smartphone premium de 2022 casse son prix pour Noël 2023

Quand bien même les nouveaux Google Pixel 8 ont conquis les amateurs de photographie, le Pixel 7 Pro fait encore partie des meilleurs photophones du marché avec ses capteurs haute définition associés à une bonne poignée d'algorithmes de traitement d'images. Aujourd'hui, son prix passe de 899 euros à seulement 569 euros.

Le Google Pixel 8 Pro est considéré comme l’un des photophones ultimes du marché, mais son prédécesseur, le Google Pixel 7 Pro, a encore de beaux restes. À l’instar des autres smartphones de la firme de Mountain View, il est très difficile de rater une photo avec leurs capteurs et leurs algorithmes de traitement d’images, de quoi poster un tas de stories et de photos de profil éblouissantes. À l’approche de Noël, le Google Pixel 7 Pro bénéficie d’une réduction de plus de 300 euros.

Le Google Pixel 7 Pro en résumé

Un appareil photo époustouflant avec son Super Res Zoom !

L’interface fluide de Pixel Experience

Un design raffiné et un écran bien calibré

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Google Pixel 7 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 569 euros chez AliExpress. L’expédition est effectuée depuis un entrepôt français avec une livraison estimée le 22 décembre si la commande est faite aujourd’hui, donc avant Noël.

Le photophone au zoom ultime

Le premier critère sur lequel les Google Pixel sont attendus au tournant, c’est l’appareil photo. Le Google Pixel 7 Pro embarque un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x5 de 48 Mpx (f/3,5). Derrière cette belle configuration se cache plusieurs technologies pour sublimer les clichés telles que Real Tone et Face Unblur, sans compter Super Res Zoom, un zoom utilisant le machine learning pour grimper jusqu’à x30 ou encore Cinematic Blur qui ajoute un flou d’arrière-plan sur les vidéos qui tournent jusqu’en 4K 60 i/s. C’est l’alliance des capteurs et des algorithmes qui fait du Google Pixel 7 Pro un photophone ultra-polyvalent.

Pour admirer ses clichés, ça se passe sur un écran AMOLED d’une diagonale de 6,7 pouces. Il offre une définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif sur une plage de 10 Hz à 120 Hz. Si la dalle est lumineuse avec un pic de 1 331 cd/m² mesuré durant notre test en mode HDR, c’est moins brillant du côté de la colorimétrie avec une couverture de seulement 66 % du spectre DCI-P3. Côté design, le Pixel 7 Pro est mieux fini que son prédécesseur et profite d’une certification d’étanchéité IP68.

Si seulement les performances étaient aussi bonnes

Le Google Pixel 7 Pro, comme le Pixel 7 et le Pixel 7a, est équipé d’un Google Tensor G2. Ce SoC, s’il n’est pas le meilleur du marché, s’en sort quand même en navigation, lecture vidéo et multitâche. Quant aux gros jeux du Play Store, ils ne tournent pas de manière optimale mais tiennent la route avec quelques concessions au niveau des graphismes. Là où le bât blesse, c’est qu’un niveau pareil de performances se retrouve dans un smartphone lancé à presque 900 €, le rapport performances-prix n’est clairement pas au rendez-vous.

Heureusement que l’interface Pixel Experience sauve l’honneur. Celle-ci propose une expérience d’une fluidité admirable, à l’image d’une interface iOS, et propose de nombreuses fonctionnalités et une accessibilité complète. Enfin, le Google Pixel 7 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh avec laquelle nous avons mesuré une autonomie d’une journée et demie. Du côté de la recharge, ce smartphone accepte une puissance maximale de 23 W et non de 30 W comme l’affirme Google, il lui faut environ deux heures pour récupérer toute son énergie.

