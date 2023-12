Les écouteurs sans fil Jabra à -40 %, c’est le cadeau idéal et pas cher pour Noël

Pour tous celles et ceux n'ayant pas plusieurs centaines d'euros à mettre dans des écouteurs sans fil, les Jabra Elite 4 sont parfaits. Ils offrent un son riche et détaillé, le tout pour seulement 59 euros, au lieu de 99 euros de base.

Les Jabra Elite 4 est un modèle parmi les plus abordables du constructeur. Ils proposent tout de même une fiche technique plus que séduisante : Bluetooth multipoint, réduction du bruit active, et un rendu sonore excellent pour leur prix. Ils sont d’ailleurs plus abordables grâce à cette remise de 40 %.

Les avantages des Jabra Elite 4

Des écouteurs confortables avec une bonne isolation passive

Une bonne dynamique sonore

Compatibles Bluetooth multipoint et avec le codec aptX

Proposés à 99 euros, les Jabra Elite 4 sont actuellement 40 % moins chers et tombent à 59,99 euros sur Amazon, mais aussi sur le site Boulanger.

Des écouteurs très confortables

Les Jabra Elite 4 sont des écouteurs sans fil intra-auriculaire dépourvu de tiges, avec un format légèrement triangulaire. Ils épousent bien la forme de l’oreille et ne procurent aucune gêne, même en les portant plusieurs heures. Tout en plastique, les Elite 4 sont confortables et légers à utiliser, avec un poids de seulement 4,6 g par écouteur.

Concernant le boîtier, il est assez compact pour se glisser dans votre proche, et offre jusqu’à 28 heures de lecture de musique. Et si vous êtes pressé, 10 minutes de recharge suffisent pour avoir 1 heure d’écoute supplémentaire. Autrement, l’autonomie des écouteurs est de 5 h 30 avec la réduction de bruit et 7 heures sans.

Une bonne qualité sonore, avec une réduction de bruit passable

Si ces écouteurs profitent bel et bien d’une fonction de réduction active du bruit, c’est l’isolation passive qui va permettre de réduire la pollution sonore. Ils parviennent très bien à filtrer les bruits sourds et continus, à condition qu’ils soient à un volume raisonnable On est loin du niveau des modèles du genre, mais l’isolation proposée est suffisante pour ne pas pousser le volume trop fort.

Sur la partie audio, les Jabra Elite 4 peuvent compter sur des transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètres. Ils offrent un son très détaillé avec une belle mise en avant des médiums et une scène sonore plutôt large et profonde. En revanche, les oreillettes manquent clairement de graves par défaut, il faudra donc ajuster leur signature sonore grâce à un égaliseur. Le Bluetooth multipoint est de la partie pour pouvoir basculer facilement d’une source audio à une autre. Chose assez rare pour le souligner, surtout sur cette gamme de prix, les écouteurs profitent non seulement du codec SBC, mais également de l’aptX. Enfin, selon Jabra, ils offrent une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz.

Pour vous faire un avis plus détaillé, n’hésitez pas à lire notre test sur les Jabra Elite 4.

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fils pas chers.

