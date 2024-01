Quand un smartphone premium coûte le prix d’un milieu de gamme grâce à 60 % de remise

L’Oppo Find X5 est un smartphone très recommandable pour sa fiche technique équilibrée et son efficacité au quotidien. Il est d’ailleurs le parfait compromis pour avoir un smartphone premium sans payer le prix fort. Voilà qu’à présent ce dernier profite de 630 euros de remise et passe ainsi de 999 euros à 369 euros seulement.

Pour voir un smartphone lancé à 1 000 euros avec une forte baisse de prix, il faut attendre plusieurs années, mais pour l’Oppo Find X5, cela n’a pris qu’une année. Ce smartphone n’est pourtant pas mauvais, malgré quelques défauts çà et là, il a reçu la note de 8/10 durant notre test. Peut-être a-t-il justement été lancé à un prix trop élevé ? En tout cas, l’Oppo Find X5 s’affiche actuellement avec une réduction de plus de 600 euros par rapport à son prix de départ.

Ce qu’on apprécie sur l’Oppo Find X5

Son écran AMOLED premium avec un delta E impeccable

Son appareil photo au piqué exemplaire

ColorOS, une valeur sûre parmi les interfaces

Au lieu de 999 euros à son lancement, l’Oppo Find X5 est maintenant disponible en promotion à 369,95 euros chez Cdiscount.

Un smartphone exemplaire sur le design et la photo

Les bons smartphones à moins de 400 euros ne manquent pas à l’appel, mais l’Oppo Find X5 est bien la meilleure affaire que l’on puisse trouver actuellement. Ce smartphone est résolument haut de gamme, il arbore un design fin, des matériaux nobles et une prise en main impeccable malgré une certification IP54 faible pour son tarif. Quant à l’écran, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, mais surtout un delta E moyen (mesure de la précision des couleurs) presque parfait.

La partie photo est, elle aussi, maîtrisée avec au dos un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x2 de 13 Mpx (f/2,4). À l’avant, on retrouve un capteur frontal de 32 Mpx (f/2,4) qui permet de prendre de beaux selfies. L’Oppo Find X5 est impressionnant, autant avec son capteur principal que son ultra grand-angle, idem pour les modes portrait et nuit. Seul le téléobjectif mériterait d’avoir un zoom plus puissant à l’instar d’un téléobjectif x3 ou x5.

Une fiche technique déséquilibrée

Selon Oppo, mieux vaut une bonne puce de 2021 qu’une mauvaise puce de 2022, le constructeur chinois est sans doute passé à côté de la catastrophe en délaissant le Snapdragon 8 Gen 1 pour un Snapdragon 888. Le premier est un SoC puissant, certes, mais aux épisodes de chauffe considérable. Malgré cette rétrogradation, l’Oppo Find X5 se porte comme un charme lors d’un usage classique mêlant navigation et lecture vidéo. Les gros jeux du Play Store ne tournent pas avec la meilleure qualité, mais ce smartphone a au moins l’avantage de ne pas brûler les doigts de son propriétaire.

Pour l’interface, l’Oppo Find X5 s’appuie sur ColorOS qui est une valeur sûre capable de prodiguer une expérience agréable et fluide à l’instar d’iOS ou de Pixel Experience. Enfin, ce smartphone embarque une batterie de 4 800 mAh à l’autonomie un peu juste puisqu’elle tient environ une grosse journée. On peut s’attendre à mieux venant d’un smartphone lancé à 999 euros. Le Find X5 se rattrape toutefois avec la recharge qui plafonne à 80 W qui lui a permis de retrouver les trois quarts de son énergie en 20 minutes lors de notre test.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Oppo Find X5.

Afin de comparer l’Oppo Find X5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

