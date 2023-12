Cette balise Bluetooth est deux fois moins chère que l’AirTag d’Apple grâce à cette offre

Tile était autrefois un leader sur le marché des balises Bluetooth, mais l'arrivée de l'AirTag et du SmartTag entre autres a changé l'ordre des choses. Le constructeur californien a cependant un avantage certain sur Apple et compagnie : des balises plus abordables. Par exemple, son Tile Mate qui est le modèle d'entrée de gamme est en ce moment deux fois moins cher que l'AirTag grâce à cette promotion qui l'affiche à 18,79 euros.

Perdre une chose dont on ne peux se passer et avoir toutes les peines du monde à la retrouver, c’est déjà arrivé à chacun d’entre nous. Cela peut être les clés de sa maison, son smartphone, la voiture perdue au milieu de centaines d’autres dans un parking ou le chien/chat du foyer qui ne pointe plus le bout de son museau depuis des heures. Pour toutes ces situations, une solution : un porte-clé connecté. Chez Amazon, le Tile Mate qui est l’une des références les plus abordables profite d’une réduction de 25 %.

Le Tile Mate (2022), qu’est-ce que c’est ?

Un tracker léger, discret et étanche

Une portée de 76 m avec le Bluetooth

Trois années d’autonomie

Une balise Bluetooth discrète et simple à utiliser

Le Tile Mate se présente sous la forme d’une petite balise carrée qui tient dans la paume de la main avec ses 3,8 cm de côté et ses 7 mm d’épaisseur. Elle présente une encoche à un angle afin de l’accrocher à un porte-clé ou tout autre objet avec un maillon, contrairement à l’AirTag, il n’y a pas besoin d’investir dans un accessoire supplémentaire pour le fixer à un objet. Avec sa certification d’étanchéité IP67, le Tile Mate résiste à l’immersion jusqu’à une certaine profondeur et une certaine durée.

Cette dernière version du Tile Mate a opéré un changement à absolument prendre en compte concernant sa batterie. Alors que cette balise embarquait autrefois une pile remplaçable conférant une année d’autonomie, cette dernière version est dotée d’une batterie non-remplaçable avec une durée de vie de trois ans. Un changement qui s’explique par l’ajout de l’étanchéité, mais cela signifie que cette balise ne sera plus bonne à rien lorsqu’elle sera à court de jus.

Lorsque l’union fait la force du Tile Mate

Le Tile Mate s’utilise avec un smartphone Android ou iOS via l’application du constructeur. Une fois appareillée avec celui-ci, la balise est localisable jusqu’à une portée de 76 mètres grâce au Bluetooth, sachant que ce chiffre s’élevait à 45 mètres avec le tout premier modèle. Ce tracker se rapproche donc de plus en plus de ce dont est capable un AirTag. À l’inverse, le Tile Mate peut être utilisé pour retrouver son smartphone, il suffit de double-cliquer dessus pour lancer un appel et le faire sonner.

Lorsque le Tile Mate se trouve hors de portée du Bluetooth d’un smartphone, il est possible de profiter d’un système de recherche collectif. À l’instar de l’AirTag pouvant être retrouvé grâce à un maillage anonymisé de plusieurs iPhone, le Tile Mate peut être localisé grâce à un genre de réseau-relai de smartphones dotés de l’application Tile. Lorsque l’un d’eux passe à proximité, une notification est envoyée au smartphone du propriétaire. En clair, le Tile Mate est un bon tracker qui pourrait tenir tête à l’AirTag, il est toutefois dommage que la batterie ne soit pas remplaçable.

