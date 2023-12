Ce Chromebook est moins cher qu’un smartphone d’entrée de gamme grâce à cette offre

Pour des personnes peu à l'aise avec l'informatique ou celles au budget très serré, les Chromebook sont des alternatives intéressantes aux laptops Windows ou Linux. Ces machines sont indiquées pour des besoins légers, du type navigation, bureautique ou lecture de vidéos tout en profitant d'une expérience fluide avec ChromeOS. En ce moment, ce Chromebook signé Acer voit son prix chuter à seulement 159,99 euros chez Cdiscount.

Les Chromebook sont des PC portables abordables conçus pour un usage basique, comme la bureautique et la lecture de vidéos. Contrairement à la concurrence, ils n’utilisent ni Windows ni Linux comme système d’exploitation, mais ChromeOS, plus rapide et surtout dénué de virus ! Ces laptops conviennent parfaitement aux enfants pour leurs premiers pas dans l’informatique, les personnes un poil illectroniques ou les étudiants au budget très restreint. En ce moment, ce modèle d’Acer est proposé à moitié prix.

L’Acer Chromebook CB314-2H-K9DB en bref

Un châssis compact et léger

Une autonomie d’une douzaine d’heures

ChromeOS et ses avantages

Au lieu d’un prix barré de 349 euros, l’Acer Chromebook CB314-2H-K9DB est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 30D149GG.

Un laptop léger pour les nomades

De manière générale, les Chromebook ne brillent pas par leur design ou leur robustesse, et cet Acer CB314 n’est pas une exception, d’autant plus qu’il se situe comme une solution d’entrée de gamme sur ce segment. Il est toutefois aussi compact et léger qu’un ultrabook avec son format de 14 pouces et un poids de 1,5 kg et est ainsi agréable à transporter dans un sac. En revanche, la connectique se limite uniquement à un port USB-A, un port USB-C et à une prise casque.

Du côté de l’écran, l’Acer Chromebook CB314-2H-K9DB se contente du strict minimum avec une dalle en définition HD (1 366 x 768 pixels). Grâce à la technologie d’affichage IPS qui confère des angles de vision ouverts et une bonne colorimétrie ainsi que les bords fins, le visionnage est confortable, que ce soit en navigation ou pour regarder une série. Acer annonce également une autonomie de 12 heures, une durée que l’on peut atteindre sans soucis vu le peu de puissance requise par cette configuration.

Les avantages de l’interface ChromeOS

L’Acer Chromebook CB314-2H-K9DB se dote d’un processeur MediaTek MT8183 cadencé à 2 GHz et assisté par 4 Go de RAM, ce n’est clairement pas un foudre de guerre et il se fait même devancer par des smartphones du milieu de gamme en termes de puissance brute, mais c’est amplement suffisant pour l’usage qui lui est destiné. De toute manière, la véritable force des Chromebook réside dans leur système d’exploitation, Chrome OS, qui idéal pour les besoins légers.

ChromeOS permet d’abord un démarrage rapide de son laptop et comme indiqué plus haut, ce système d’exploitation est dénué de virus grâce à un niveau de sécurité plus élevé qu’ailleurs et des mises à jour nombreuses et automatiques. Il n’y a donc pas besoin d’installer un antivirus pour protéger son PC portable. Enfin, l’écosystème Google est évidemment à l’honneur avec tous les outils du type Meet, Agenda, Drive, etc… sans oublier le Google Play Store qui donne accès aux milliers d’applications Android.

Afin de comparer l’Acer Chromebook CB314-2H-K9DB avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs Chromebook du moment.

