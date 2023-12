Logitech MX Master 2S : moitié prix juste avant Noël pour cette référence des souris sans fil

Besoin de plus que d'une simple souris ? Logitech est une référence incontournable sur le marché des périphériques PC et ses souris sont citées à plusieurs reprises comme étant les meilleures. Plus que des bijoux d'ergonomie, ce sont également des concentrés de technologies permettant de faciliter le quotidien et d'être plus productif au travail. La Logitech MX Master 2S en est un exemple parmi d'autres et elle est à seulement 57,99 euros au lieu de 109 euros chez Amazon.

Avec le télétravail qui se démocratise toujours plus, il devient essentiel d’avoir les équipements adaptés pour travailler dans le confort, et celui prodigué par une souris ne doit pas être pris à la légère. Sur ce marché, Logitech est une référence incontournable pour la qualité et l’ergonomie de ses souris. La Logitech MX Master 2S sortie en 2017 est encore un bon exemple aujourd’hui, celle-ci profite d’ailleurs d’une promotion de 47 % chez Amazon pour le plus grand bonheur des télétravailleurs.

Le Logitech MX Master 2S en quelques points

L’une des souris les plus ergonomiques qui soient

Sept boutons programmables

La fonction Flow, un atout de productivité

Au lieu de 109 euros habituellement, la Logitech MX Master 2S est maintenant disponible en promotion à 57,99 euros chez Amazon.

Une référence qui a pris de la bouteille

Malgré sa longévité sur le marché et la sortie de la MX Master 3S, la Logitech MX Master 2S reste largement recommandable pour un usage bureautique. Elle a comme premier avantage de fonctionner en sans-fil, dotant ainsi son utilisateur d’une grande liberté de mouvement, et se connecte à un appareil via le Bluetooth ou son dongle USB avec une portée de 10 mètres. Mais mieux encore, cette souris est des plus ergonomiques, son dos épouse parfaitement la paume de la main et un repose-pouce permet de la tenir plusieurs heures d’affilée sans fatiguer. Mais attention ! Cette souris est conçue uniquement pour les droitiers.

La MX Master 2S peut être utilisée sur toutes les surfaces, y compris le verre, mais il reste préférable d’utiliser un tapis de souris pour une meilleure accroche. Elle n’est pas aussi précise qu’une souris conçue pour le gaming, mais la MX Master 2S profite tout de même d’une latence imperceptible et d’une précision à toute épreuve grâce à son suivi Darkfield d’une résolution de 4 000 PPP. Ce qui est largement assez pour diverses utilisations comme la bureautique, la création ou encore le gaming.

Des fonctionnalités axées vers la productivité

Pour l’emmener partout avec soi, il est important que cette souris soit robuste et endurante, ce à quoi répond la Logitech MX Master 2S. Le revêtement et les boutons sont solides, et le constructeur suisse annonce une autonomie de 70 jours ! Trois à quatre minutes de charge sont même suffisantes pour une journée entière d’autonomie. La Logitech MX Master 2S peut également compter sur sept boutons programmables avec le logiciel Logitech Option et deux molettes, l’une dédiée au défilement vertical peut être crantée ou fluide tandis que l’autre est utilisée pour le défilement horizontal.

Mais ce qui fait toute la différence pour la Logitech MX Master 2S, c’est sa fonctionnalité baptisée Flow. Celle-ci permet de connecter la souris jusqu’à trois appareils en simultané et de pouvoir passer d’un écran à l’autre automatiquement, sans avoir à appuyer sur un bouton. Cette fonction permet entre autres de partager des fichiers d’un seul mouvement du poignet entre son laptop, sa tablette et un écran PC fixe par exemple. De quoi gagner du temps sur les transferts de fichiers et d’être plus productif.

