Ce récent smartphone Realme avec écran 120 Hz revient au même prix abordable que lors du Black Friday

Le Realme 11 Pro 5G est sorti il y a seulement trois mois, mais il était déjà en promotion lors du dernier Black Friday. Et la bonne nouvelle, c'est que ce smartphone est actuellement au même prix que durant cette opération, soit à 279,99 euros au lieu de 379,99 euros sur Amazon.

Le Realme 11 Pro a débarqué sur le marché des smartphones milieu de gamme à la rentrée. Et c’est avec plusieurs caractéristiques premium qu’il est arrivé : écran OLED à 120 Hz, un capteur principal de 100 Mpx, une grosse batterie… Bref, de bons arguments qui en font un modèle vraiment prometteur. Si ce petit programme vous tente, sachez que son prix actuel est identique à celui que l’on a pu voir pendant le Black Friday. Le Realme 11 Pro est en effet de retour avec 100 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur le Realme 11 Pro

Un écran incurvé AMOLED de 6,4 pouces + 120 Hz

Un capteur principal de 100 mégapixels

Une batterie de 5 000 mAh + charge SuperVOOC 67 W

D’abord affiché à 379,99 euros, le Realme 11 Pro 5G est désormais proposé à 279,99 euros sur Amazon.

Un design luxueux et un écran qui en jette

Le Realme 11 Pro 5G a certes été lancé à moins de 400 euros, cela n’a pas empêché la marque d’opter pour un design élégant et très stylé avec ce dos en cuir vegan beige, issu d’une collaboration avec Matteo Menotto, ancien créateur d’imprimés pour Gucci. Un smartphone qui a tout d’un accessoire de mode, donc, d’autant plus que son épaisseur réduite renforce ce côté « luxe ».

L’écran n’est pas en reste avec sa dalle incurvée AMOLED de 6,4 pouces avec sa définition Full HD+ (2 412 x 1080 pixels) et surtout son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui promet des animations très fluides. Cette dalle parvient en plus à couvrir 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, soit l’assurance de couleurs très fidèles à la réalité.

Un capteur de 100 mégapixels, tout de même

Côté performances, le Realme Pro 11 5G est propulsé par une puce Dimensity 7050 de MediaTek, épaulée par 8 Go de RAM et complétée par 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, le Realme 11 Pro s’en sort très bien avec la plupart des usages, que cela soit de la navigation sur le web, du multitâche ou encore le lancement de quelques jeux gourmands, sans pour autant pousser les graphismes à leur maximum. L’autonomie n’est pas en reste avec la grosse batterie de 5 000 mAh que l’on trouve à l’intérieur du smartphone, qui a en plus l’avantage d’être compatible avec la charge SuperVOOC de 67 W. Cette dernière permet, selon la marque, de gagner 50 % de batterie en seulement 18 minutes.

Enfin, terminons par le module photo du Realme 11 Pro, dans lequel se niche un capteur portrait de 2 mégapixels, mais surtout un capteur principal ProLight OIS de 100 mégapixels, qui est en plus capable de filmer jusqu’en 4K 30 i/s. Celui-ci peut surtout capturer de bons clichés détaillés dans de bonnes conditions lumineuses, avec une colorimétrie maîtrisée et un traitement logiciel efficace. Notons aussi la présence d’un zoom x2 bien net. On regrettera tout de même l’absence d’un ultra grand-angle.

