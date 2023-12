Vous avez un abonnement Freebox ? Dépêchez vous d’obtenir ce petit cadeau

Free a retiré l'offre Canal+ Séries pour les nouveaux clients Freebox, mais l'abonnement gratuit de 12 mois est toujours disponibles pour les clients actuels. Vous n'en avez pas encore profité ? Voici la marche à suivre.

L’opération conjointe entre Free et Canal+ proposant la possibilité de souscrire à un abonnement à Canal+ Séries pendant 12 mois sans surcout n’est aujourd’hui plus disponible pour les nouveaux clients Freebox. Cependant, elle est toujours valable pour les abonnés actuels aux forfaits Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox Revolution, à la condition que ces derniers n’aient pas bénéficié d’une offre promotionnelle Canal+ Series par le passé. Il est possible que cette offre ne soit que temporaire, car remplacée par une autre en début d’année prochaine. Si vous êtes dans ce cas, vous savez ce qu’il vous reste à faire avant le 31 décembre donc.

Pour activer l’offre Canal+ Series gratuite pendant un an, rendez-vous sur votre espace abonné Freebox et activez l’offre depuis l’onglet « télévision ». Une fois activée, l’abonnement est utilisable par deux personnes simultanément et gratuitement durant 12 mois avant de passer 9,99 euros par mois, sans engagement.

Canal + Séries : Le Netflix de Canal +

Netflix et Canal+ ont toujours été étroitement liés, en atteste le dernier teasing efficace entre les deux plateformes annonçant l’arrivée de la série Berlin (préquelle de la série La Casa de Papel) disponible le 29 décembre sur Netflix et sur Canal+ via ce dernier.

Cependant, il ne faut pas mettre de côté les contenus originaux de Canal+ qui avec son catalogue Canal+ Séries fait partie des meilleurs avec des productions made in France, mais également du contenu original international comme autant de séries jeunesse et documentaires. Tout ce contenu sera donc, avec cette offre Free, disponible depuis la Freebox mais aussi depuis l’application MyCanal disponible partout : TV, Smartphones, tablettes, navigateurs web.

