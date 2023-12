La meilleure manette rétrogaming est à son prix le plus bas sur Amazon

Avec son design rétro et sa compatibilité avec de nombreuses plateformes, la manette 8Bitdo Pro 2 est un modèle que l'on recommande les yeux fermés. En ce moment, elle est disponible à un très bon prix sur Amazon : 41,99 euros au lieu d'environ 60 euros habituellement.

Si 8Bitdo est un fabricant de manettes modernes, ses modèles adoptent pourtant un design très rétro, qui rappelle le look des Nintendo, Super Nintendo ou Mega Drive. La 8Bitdo Pro 2 qui nous intéresse ici présente justement ce genre d’aspect très vintage, mais son esthétique n’est pas son seul intérêt : cette référence, idéale pour les amateurs de rétrogaming à qui elle se destine, se démarque notamment par les nombreuses possibilités de personnalisation de l’expérience de jeu qu’elle propose. Si cette manette originale vous fait de l’œil, sachez qu’elle est actuellement proposée à moins de 42 euros, soit un très bon prix.

Les points forts de la 8Bitdo Pro 2

Un design rétro

Une compatibilité multiplateformes

Une application pour assigner des macros et mapper les boutons

Habituellement affichée aux alentours de 60 euros, la manette 8Bitdo Pro 2 est désormais vendue à 41,99 euros sur Amazon.

Un design rétro, mais un confort bien assuré

Le look de la manette 8Bitdo Pro 2 est sans conteste l’un de ses plus grands atouts. Alors que les autres modèles siglés Xbox ou PS5 adoptent des design plus futuristes et modernes, celle de 8Bitdo est bien plus vintage avec sa face plane et ses boutons old-school. Un clin d’œil aux amateurs de rétrogaming, qui pourront tout à fait s’équiper de cette manette pour jouer à des anciens titres. Mais celles et ceux qui préfèrent les jeux les plus récents y trouveront aussi leur intérêt puisque cette manette Bluetooth est compatible avec la Nintendo Switch, Android, Steam Deck, Windows et macOS. Du choix et encore du choix. À noter aussi qu’un bouton coulissant situé sous la manette permet de sélectionner le mode Bluetooth spécifique à chacune des plateformes compatibles.

Autrement, cette manette nous fait profiter de poignées aux grips bien confortables, d’un revêtement tout aussi agréable sous la main, de vibrations pour rendre l’expérience de jeu plus sensorielle et d’un emplacement de sticks analogiques particulièrement ergonomique.

Des personnalisations à foison

La manette 8Bitdo Pro 2 est également appréciée pour les nombreuses possibilités de personnalisation qu’elle offre. Sur l’application de la marque, disponible sur Android et iOS, on peut ainsi mapper les boutons, modifier l’intensité des vibrations, moduler la sensibilité des sticks analogiques et des gâchettes ou encore créer des macros avec n’importe quelle combinaison de boutons. Il est aussi possible de créer différents profils pour chaque jeu.

