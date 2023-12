Déjà 100 € de réduction sur la Bose Smart Ultra Soundbar, la barre de son Dolby Atmos avec IA

La Bose Smart Ultra Soundbar est la barre de son la plus aboutie du catalogue de Bose même s'il s'agit presque d'un copié-collé de la Bose Smart SoundBar 900, à la différence près qu'elle ajoute une IA pour doper les dialogues. Nous l'avons testée et elle nous a enchantée à plus d'un titre, et à l'approche de Noël, cette barre de son premium est proposée à 899,99 euros au lieu de 999,99 euros chez la Fnac et Darty.

Barre de son la plus aboutie du catalogue de Bose, la Smart Ultra Soundbar vient remplacer la SoundBar 900 en reprenant son design et ses transducteurs, mais en ajoutant un nouveau traitement du son par intelligence artificielle afin de profiter d’une restitution plus claire des dialogues. Le Dolby Atmos est naturellement de la partie à l’instar des fonctions connectées. Autant dire que la Bose Smart Ultra Soundbar ferait un merveilleux cadeau de Noël, surtout maintenant qu’elle est moins chère de 100 euros chez plusieurs marchands.

Pourquoi nous recommandons la Bose Smart Ultra Soundbar

Une barre de son simple à utiliser et qui se suffit à elle-même

D’excellentes performances à faible et fort volume, autant pour les graves que les aigus

Compatible avec AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast

Au lieu de 999,99 euros habituellement, la Bose Smart Ultra Soundbar est maintenant disponible en promotion à 899,99 euros chez la Fnac et Darty.

Le verre, c’est chic !

Si la Bose Smart Ultra Soundbar parvient à faire honneur à la SoundBar 900, c’est surtout parce qu’elle reprend trait pour trait le même design. On a ainsi une barre de son fine et longue d’un mètre. La face supérieure est recouverte d’une feuille de verre teintée tandis que l’avant et les côtés sont affublés d’une grille en aluminium. Cette barre de son est indubitablement élégante et qu’elle soit posée sur un meuble TV ou fixée à un mur, elle sait se faire discrète.

Pour ce qui est de la connectique, Bose a ici fait le choix de simplifier au maximum en proposant une unique entrée HDMI compatible avec les protocoles ARC et eARC. Ce qui est embêtant puisque les sources comme un lecteur Blu-ray ou un Apple TV 4K doivent alors se brancher directement au TV qui envoie les signaux à la barre. Mais la Smart Ultra Soundbar ne nous laisse pas sur notre faim et arbore également des prises Ethernet, mini-jack et une entrée optique TosLink. Enfin, des contrôleurs Bluetooth et Wi-Fi permettent d’écouter de la musique en streaming.

Même son de cloche qu’autrefois

La Bose Smart Ultra Soundbar ne reprend pas seulement le design de la SoundBar 900, mais également la même caisse et les mêmes haut-parleurs, et donc, les mêmes performances et la même signature sonore. Ce qui est loin d’être un mal puisque la SoundBar 900 est une très bonne barre de son que nous avions notée 9/10 dans nos colonnes. À faible volume, nous avons un volume doux et ciselé tandis qu’à fort volume, le rendu est percutant. Quant à la signature sonore, difficile de la prendre en défaut, le son est harmonieux des graves jusqu’aux aigus.

La grande nouveauté de la Bose Smart Ultra Soundbar, c’est la restitution des dialogues rehaussée à coups d’IA. Le mode Dialogue IA parvient à amplifier les tonalités sans tomber dans l’excès et la dénaturer, le rendu reste maîtrisé et c’est une bonne chose pour les vieux films où la captation audio était encore archaïque. Enfin, la Bose Smart Ultra Soundbar propose une bonne spatialisation du son, quand bien même modérée, on est facilement immergé dans l’action d’un film et la barre de son parvient même à outrepasser ses limites physiques en positionnant des sons sur les côtés de l’auditeur.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Bose Smart Ultra Soundbar.

