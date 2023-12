Xiaomi Poco M4 5G : un bon smartphone d’entrée de gamme à moins de 110 €

Le Xiaomi Poco M4 5G est un smartphone d'entrée de gamme qui propose une fiche technique plus qu'honorable pour son prix. Actuellement, on peut le trouver à un super prix : Cdiscount le propose à 109,90 euros au lieu de 219,90 euros.

Après le Poco M4 Pro 5G, que l’on a plutôt apprécié, la sous-marque de Xiaomi a lancé, l’année dernière, une version plus accessible de son récent smartphone : le Poco M4 5G. Qu’on se le dise : au prix auquel il a été lancé, ce modèle d’entrée de gamme n’a pas la prétention de proposer une fiche technique très pointue. Pourtant, il n’est pas dénué d’atouts et intéressera les petits budgets à la recherche d’un smartphone simple et efficace. Un modèle que l’on peut d’ailleurs trouver en promotion.

Les points essentiels du Xiaomi Poco M4 5G

Une dalle FHD+ de 6,58 pouces rafraîchie à 90 Hz

Une puce Mediatek Dimensity 700 5G

L’expérience MIUI 13 sous Android 12

Lancé à 219,90 euros, le Xiaomi Poco M4 5G (6+128 Go) est désormais proposé à 109,90 euros chez Cdiscount.

Un écran suffisamment fluide

Esthétiquement, le Xiaomi Poco M4 5G a hérité de quelques caractéristiques physiques que l’on pouvait déjà trouver sur sa version Pro, à savoir ses grandes bordures bien épaisses, en particulier en bas, niveau menton. Un choix peu sophistiqué, certes, mais pour de l’entrée de gamme, ce petit défaut n’est pas rare. Le dos est en polycarbonate (donc en plastique) bleu, une nuance plutôt agréable. Concernant sa carrure, le Poco M4 5G n’est pas vraiment un poids plume avec ses 200 grammes et son épaisseur de 8,9 mm.

Le smartphone se rattrape toutefois avec son écran : on a ici droit à une dalle LCD Full HD+ de 6,58 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour visionner des vidéos. Retenons surtout le taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui offre des animations bien fluides.

Des performances honorables

Dans les entrailles du Xiaomi Poco M4, se niche un SoC Dimensity 700 de MediaTek, tout comme le Xiaomi Redmi Note 10, qui a plusieurs points communs avec le smartphone qui nous intéresse ici. La puce, associée ici à 6 Go de RAM, permet non seulement d’apporter une compatibilité 5G, mais elle devrait également garantir une puissance assez satisfaisante pour jouer à quelques jeux mobiles.

Côté photo, le Poco M4 manque malheureusement de polyvalence puisqu’il se limite à un capteur principal de 13 mégapixels et un autre de profondeur de 2 mégapixels. Pas d’ultra grand-angle, ici, ce qui est bien dommage. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Poco M4 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, comme le Poco M4 Pro 5G, qui est capable de tenir une journée et demie. Concernant sa puissance de charge, celle-ci s’élève à 18 W, contre 33 W pour la version Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références du même constructeur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

